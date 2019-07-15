"Азовсталь" затопило расплавленным чугуном: огненный ад попал на видео

В "Азовстали" 2000 тонн жидкого чугуна вылились наружу и затопили технологическую площадку.

Как сообщает mrpl.city, 12 июля, во время дневной смены, при выполнении технологической операции металлургического цикла произошел прогар миксера № 1 конвертерного цеха.

Незамедлительно были вызваны и прибыли на место пожарные расчеты, а также сотрудники предприятия для ликвидации последствий ситуации.

Отмечается, что прогар миксера не влияет на окружающую среду.

Ликвидация аварии

На предприятии создана комиссия, которая установит причины происшествия, масштаб ущерба и разработает план поддержания производственных мощностей. ЧП, в котором никто не пострадал, попало на видео.

"Маленькие муравьи в горящем металле — это люди, которые забрасывают огнеупорами потоки чугуна", — написал мариупольский политик Максим Бородин в Facebook, опубликовав соответствующие кадры ликвидации аварии на предприятии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня в оккупированном Донецке сгорел завод.

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