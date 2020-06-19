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Азербайджан собрался потеснить российский газ в Европе

Андрей Довгань
Андрей Довгань
Рынки и компании
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Азербайджан собрался потеснить российский газ в Европе

Азербайджан собрался потеснить российский газ в Европе – в ближайшее время он начнет поставки своего сырья в страны ЕС.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая в четверг на саммите ЕС и "Восточного партнерства", сообщил ТАСС.

"Около 15 лет Азербайджан является надежным поставщиком нефти на европейские рынки. В ближайшее время мы начнем поставлять в страны – члены Европейского союза природный газ", – сказал Алиев.

Поставки будут вестись по трубопроводу Южный газовый коридор, длиной 3,5 тыс. км, который построил Азербайджан. Пропускная способность ЮГК 16 млрд куб. м газа, из которых 6 млрд останутся в Турции, а 10 млрд будут направляться на юг Европы.

По словам Алиева, переговоры по новому соглашению о партнерстве с ЕС вступили в завершающую фазу, а текст документа уже согласован на 90%.

Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК запланировано на конец 2020 года.

Карта газопровода Южный газовый коридор

Карта газопровода Южный газовый коридор

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" обманул своих партнеров, пообещав им поставки газа по "Северному потоку-2" вскоре после завершения укладки труб.

С помощью газопровода "Северный поток-2" Россия хотела наказать Украину. Но вместо этого практически впустую потратила сотни миллиардов долларов. Об этом сказал российский экономический аналитик Михаил Крутихин.

В российском "Газпроме" уволили топ-менеджера, который публично признал проблемы с газопроводом "Сила Сибири". По нему Россия поставляет газ в Китай.

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  1. /Экономика
  2. /Рынки и компании