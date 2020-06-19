Азербайджан собрался потеснить российский газ в Европе – в ближайшее время он начнет поставки своего сырья в страны ЕС.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая в четверг на саммите ЕС и "Восточного партнерства", сообщил ТАСС.

"Около 15 лет Азербайджан является надежным поставщиком нефти на европейские рынки. В ближайшее время мы начнем поставлять в страны – члены Европейского союза природный газ", – сказал Алиев.

Поставки будут вестись по трубопроводу Южный газовый коридор, длиной 3,5 тыс. км, который построил Азербайджан. Пропускная способность ЮГК 16 млрд куб. м газа, из которых 6 млрд останутся в Турции, а 10 млрд будут направляться на юг Европы.

По словам Алиева, переговоры по новому соглашению о партнерстве с ЕС вступили в завершающую фазу, а текст документа уже согласован на 90%.

Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК запланировано на конец 2020 года.

Карта газопровода Южный газовый коридор

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" обманул своих партнеров, пообещав им поставки газа по "Северному потоку-2" вскоре после завершения укладки труб.

С помощью газопровода "Северный поток-2" Россия хотела наказать Украину. Но вместо этого практически впустую потратила сотни миллиардов долларов. Об этом сказал российский экономический аналитик Михаил Крутихин.

В российском "Газпроме" уволили топ-менеджера, который публично признал проблемы с газопроводом "Сила Сибири". По нему Россия поставляет газ в Китай.