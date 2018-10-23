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/Рынки и компании

Авто на еврономерах: владельцам приготовили новшество

14.5тЧитать материал на украинском

Украинцев, которые ввозят в страну автомобили на еврономерах в режиме транзита, хотят обязать вносить финансовую гарантию – денежный залог, который, в случае дальнейшей растаможки, будет засчитан в сумму необходимых платежей.

Если же хозяин в положенный срок официально не оформит авто, то денежный залог ему не вернут. Об этом в эфире ObozTV заявила народный депутат от БПП, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, комментируя проблему "евроблях".

Стоит отметить, что сума залога будет гарантировать оплату таможенных платежей. Если вывезти машину в указанный срок, деньги вернут, если же владелец примет решения растаможить авто, они пойдут в счет оплаты пошлины, акциза и налога.

По ее словам, соответствующие законопроекты "продвигаются, будут рассмотрены ко второму чтении на комитете, а также будут рассматриваться в зале на следующей пленарной неделе".

"Я хочу обратить внимание всех граждан на том, как изложены в законопроекте №8488 изменения в статьи Таможенного кодекса 469 и 381. Мы предусмотрели, что именно является нарушением. Кроме того, перемещение гражданами Украины в таможенном режиме транзита без финансовой гарантии (денежного залога в виде таможенных платежей) в дальнейшем будет невозможным", - отметила депутат.

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Как подчеркнула Южанина, нынешняя ситуация не может долго продолжаться. По ее словам, нынешние нормы относительно ввоза автомобилей и помещение их в режим транзита, - позволяют "получить на основании этого такую льготу, как "условное полное освобождение".

"А потом физическое лицо прервало заявленный при таможенном оформлении транзит и хочет не нести за это ответственности, ссылаясь на неверно примененную к нему статью", - добавила она.

Нардеп считает, что к водителям "евроблях" необходимо применять статью 485 Таможенного кодекса – действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей. Наказание, предусмотренное данной статьей – штраф в размере 300% от неуплаченной суммы платежей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект нардепа Нины Южаниной об уменьшении размера акцизов при растаможке автомобилей на иностранных номерах.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАвто на еврономерахАвтоновости Украины
Персона
Нина Южанина
Место
Украина
Объекты
Автомобильавтоеврономера
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Скорик Владимир
Скорик Владимир
А вот скоро на таможне жен и детей в заложников брать будут.
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Абросимов Андрей
Абросимов Андрей
Переходит на распилы и конструкторы
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Звичайно ж, питання євро блях потрібно вирішувати. Вирішувати тому, що це є джерелом безладу на дорогах. А ще гірше – джерелом внутрішньої дестабілізації. Звичайно ж, вирішене воно буде за рахунок чесних платників податків, від того вже нікуди не подінешся. Але найгірше те, що керівники цих євробляхерів не зацікавлені у вирішенні питання. Не зацікавлені з кількох причин: 1. У них процвітаючий бізнес на завезенні євроблях, який закінчиться, коли питання буде законодавчо закрито. 2. Вони втратять статус "лідєров-актівістов", тобто з політичних діячів знову стануть ніким. 3. Усі ці блокування та люмпен-революції дуже вигідні Москві. І я маю велику підозру, що блокування Києва, штурми кабміну і будь-яка дестабілізація (особливо перед виборами) гарно оплачуються російськими грішми. Саме тому керівники бляховодів відкидають будь-які пропозиції та висувають все більш нереалістичні умови, купи поправок до законопроектів, максимально затягуючи справу. Їм НЕ ВИГІДНЕ вирішення питання, на якому вони заробляють дуже непогані гроші, допоки воно в підвішеному стані. Їм не цікаво різати курку, яка несе їм золоті яйця.
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