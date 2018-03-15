Авто на еврономерах в Украине: Рада нашла решение проблемы

В Украине для решения проблемы автомобилей на европейской регистрации будет использоваться молдавский опыт.

"В среду, 21 марта, у нас состоится встреча с активистами. Они имели возможность ознакомиться с тем вариантом решения вопроса, которые я им предложила в прошлый раз. Я отдала на руки закон, который действует в Молдове и который предоставил возможность республике Молдова решить эту проблему", – заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире "5 канала".

По его словам, в соседней стране, чтобы иметь возможность уплатить таможенные платежи и растаможить авто, нужно заплатить акциз в размере 30% от действующей ставки акциза.

Новости В Украине предложили обложить новым сбором авто на еврономерах

После этого наступит новая ответственность и новые возможности для всех правоохранительных органов. В том числе для таможни, которая будут контролировать дальнейший ввоз таких автомобилей.

"То есть решить вопрос с тем количеством (авто на еврономерах. – Ред.), которые есть, но в дальнейшем – исключить такое использование Таможенного кодекса именно с такой целью для граждан Украины", – резюмировала Южанина.

Напомним, что в Украине незаконно находится более 246,4 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией.

Как сообщал "Обозреватель", эксперт также рассказал, сколько на украинцах заработали фирмы-посредники, ввозящие в страну автомобили на еврономерах.