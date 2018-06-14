Авто на еврономерах в Украине: инструкция по растаможке

После снижения таможенной пошлины на автомобили, украинцы все чаще покупают авто за границей, однако при этом сталкиваются с незнанием элементарных правил растаможки автомобиля при пресечении украинской границы.

Как сообщает "Информатор" для того, чтобы автомобиль без проблем пересек границу Украины, при его покупке нужно учесть ряд необходимых факторов.

Что нужно, чтобы авто попало под льготный закон ЕС:

- Убедиться, что авто соответствует экологической норме евро 5 и выше. Если данный факт не прописан в техническом паспорте, его можно уточнить по VIN-коду в открытых базах в интернете;

- Убедиться в том, что автомобиль произведен после 01.01.2010, так как дата первой регистрации обычно не совпадает с датой выпуска. Эту информацию также получаем по VIN-коду;

- Также по VIN-коду нужно определить страну производителя автомобиля (автомобили из России не попадают под льготный закон);

- Не стоит забывать про объем двигателя. Максимально допустимый для дизеля — 2500 см3, для бензина 3000 см3.

Документы, необходимые для покупки авто:

- Договор купли-продажи или инвойс, счет-фактура;

- Транзитный техпаспорт оформлен на покупателя;

- Экспортная декларация.

При покупке автомобиля у частного лица, экспортную декларацию можно получить на одной из региональных таможен ЕС у границы с Украиной. Но стоит отметить, что она не является обязательной. Она нужна в большей мере для подтверждения стоимости автомобиля.

Оформление предварительной декларации:

Дальше вы двигаетесь на таможню, предварительно выслав брокеру скан копии большого на право владения и малого на право управления брифа (краткая письменная форма согласительного порядка между планирующими сотрудничать сторонами), договора купли-продажи, своего паспорта и ИНН. По этим данным брокер оформит документ предварительной декларации, необходимый для прохода границы и рассчитает стоимость растаможки, которую вам необходимо будет оплатить на расчетный счет таможни.

Что входит в стоимость растаможки:

- Таможенная пошлина в размере 10% стоимости автомобиля, заявленной в предоставленных документах. (Также таможенная служба может усомниться в стоимости автомобиля и потребовать экспертизу. Если экспертиза покажет, что автомобиль стоит дороже, чем указано в вашей декларации — вам придется доплатить разницу до постановки автомобиля на украинский учет. Но вы всегда можете оспорить такое решение);

- Акцизный сбор, который зависит от объема и типа двигателя;

- НДС 20% на полную сумму (стоимость авто + таможенный сбор + акцизный сбор);

- 5 евро — единый транспортный сбор.

Фиксация повреждений:

Во время прохода таможни вы должны зафиксировать все повреждения автомобиля в акте досмотра.

Радиологический контроль:

Рекомендуется получить штамп, подтверждающий то, что авто прошло радиологический контроль.

Выписка из декларации:

Заканчивается процесс тем, что вам составляют акт досмотра и выдают выписку из предварительной декларации, в которой прописано обязательство: в течении 10 дней доставить автомобиль для завершения растаможки по месту жительства. Через несколько дней после окончания растаможки, вам выдадут все документы, необходимые для постановки автомобиля на учет в любом сервисном центре МВД Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией готовы к официальной растаможке, если Верховная Рада внесет изменения в закон.

29 мая в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона относительно либерализации условий ввоза на территорию Украины подержанных автомобилей. Указанными изменениями ставки акцизного налога устанавливаются в зависимости от рабочего объема цилиндров двигателя независимо от года выпуска транспортного средства.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики подготовил законопроект, направленный на урегулирование ситуации с правилами ввоза в страну б/у автомобилей путем введения "налога на старость".