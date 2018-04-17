Авто на еврономерах: как украинцы видят решение проблемы

Инициатива по снижению акцизов на импорт авто из Европы, которая, казалось бы, должна была пойти на пользу украинцам, превратилась в большую проблему для всей страны, которую в народе стали называть "евробляхи". Люди, покупающие машины на иностранных номерах, решили, что для них правила не писаны, и начали вести игру по своим правилам: без уплаты налогов и без какого-либо соблюдения установленных законом сроков.

Пока государственные мужи ломают голову над тем, как исправить ситуацию, "Обозреватель решил узнать у своих читателей, какое решение проблемы видят они.

Итоги нашего опроса показали, что 47% респондентов считают, что целесообразнее всего установить налог в 30% от стоимости любого авто из Европейского союза.

31% опрошенных убежден, что разрулить ситуацию поможет легализация ввезенных в Украину машин, выпущенных до 2010 года.

Еще 18% участников опроса предложили вовсе запретить ввоз старых автомобилей из ЕС и лишь 2% людей ответили, что следует запретить ввоз в Украину всех транспортных средств из Европы.

Как сообщал "Обозреватель", в Верховной Раде Украины готовится новый подход к решению проблемы авто на еврономерах: парламентарии хотят предложить ввести так называемый налог на старость.