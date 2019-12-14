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14 декабря • обновлено в 13:22
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Авиазавод "Мотор-Сич" купил Китай: выяснилось, что будет с уникальными патентами

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После продажи акций авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) компаниям из Китая некоторые патенты останутся в собственности Украины.

В частности, речь идет о технологиях конструкторского бюро "Ивченко-Прогресс" (находится в Запорожье), которое разрабатывает двигатели. Об этом сказал директор КБ, генеральный конструктор Игорь Кравченко, передает "Укрінформ".

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"Вся интеллектуальная собственность, которая создана "Прогрессом", записана за "Прогрессом". Это написано во всех договорах. "Прогресс" никому не продан. Он государственный. Он независимый. Все технологии записаны за ним", – сказал Кравченко.

Он добавил, что китайские инвесторы, которые будут работать с заводом "Мотор-Сич", не могут не сотрудничать с КБ. А потому в их интересах его развивать.

"Мотор-Сич" продали Китаю

"Мотор-Сич" продали Китаю

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" стало предметом обсуждений во властных кабинетах крупнейших государств. Предприятие продают Китаю, который традиционно отстает в авиации от передовых государств. В США же боятся, что сделка может навредить их безопасности, так как повлияет на военный потенциал давнего оппонента.

  • Украина должна защищать свои оборонные технологии и просчитывать наперед угрозы для безопасности от продажи Китаю авиазавода "Мотор Сич". Такое мнение высказал советник президента США Джон Болтон.

  • Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс вел переговоры о покупке украинского авиазавода "Мотор Сич".

  • Украинский авиастроительный завод "Мотор Сич" (г. Запорожье) может попасть под антироссийские санкции США, если акции предприятия купят китайские компании Skyrizon и Xinwei.

  • 13 декабря 2019 года стало известно, что акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) проданы покупателям из Китая – компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.

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Автор
Андрей Довгань
Место
Украина
Тег
"Мотор Сич"
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Да и Прогресс этот отдадут молча, лишь бы денюжку дали.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Коммунисты строили коммунистам и достался, а цеевропейцы умеют только памятники сносить.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а ведь стоит посмотреть на современную деградирующую Украину, послушать украинские патриотические лозунги, и как лгут и кривляются украинские политики, политологи и журналисты, и становится ясно, что Украина это государство-симулякр... все действия украинской власти все 30 лет незалежности симулируют государство, а такового, по большому счету, и нет вовсе....
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