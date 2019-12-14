Авиазавод "Мотор-Сич" купил Китай: выяснилось, что будет с уникальными патентами

После продажи акций авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) компаниям из Китая некоторые патенты останутся в собственности Украины.

В частности, речь идет о технологиях конструкторского бюро "Ивченко-Прогресс" (находится в Запорожье), которое разрабатывает двигатели. Об этом сказал директор КБ, генеральный конструктор Игорь Кравченко, передает "Укрінформ".

"Вся интеллектуальная собственность, которая создана "Прогрессом", записана за "Прогрессом". Это написано во всех договорах. "Прогресс" никому не продан. Он государственный. Он независимый. Все технологии записаны за ним", – сказал Кравченко.

Он добавил, что китайские инвесторы, которые будут работать с заводом "Мотор-Сич", не могут не сотрудничать с КБ. А потому в их интересах его развивать.

"Мотор-Сич" продали Китаю

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" стало предметом обсуждений во властных кабинетах крупнейших государств. Предприятие продают Китаю, который традиционно отстает в авиации от передовых государств. В США же боятся, что сделка может навредить их безопасности, так как повлияет на военный потенциал давнего оппонента.

Украина должна защищать свои оборонные технологии и просчитывать наперед угрозы для безопасности от продажи Китаю авиазавода "Мотор Сич". Такое мнение высказал советник президента США Джон Болтон.

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс вел переговоры о покупке украинского авиазавода "Мотор Сич".

Украинский авиастроительный завод "Мотор Сич" (г. Запорожье) может попасть под антироссийские санкции США, если акции предприятия купят китайские компании Skyrizon и Xinwei.

13 декабря 2019 года стало известно, что акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) проданы покупателям из Китая – компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.

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