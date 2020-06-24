Авиакомпания SkyUp возобновит полеты по Украине

Украинская авиакомпания SkyUp объявила о возобновлении полетов по Украине после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Первые рейсы запланированы уже на 26-30 июня из Киева во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье, а также в обратном направлении. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

С июля начнут осуществляться первые рейсы между регионами:

Харьков-Львов и Львов-Харьков;

Харьков-Одесса и Одесса-Харьков;

Львов-Одесса и Одесса-Львов;

Львов-Херсон и Херсон-Одесса.

Он напомнил, что во время перелетов продолжат действовать карантинные требования к безопасности.

SkyUp объявила о возобновлении полетов по Украине Telegram Владислава Криклия

Как сообщал OBOZREVATEL, Ryanair и Swiss с 21 июня возобновили регулярные полеты в Украину после трехмесячного перерыва.

Власти Польши 16 июня ограничила международные авиаперелеты в стране, из-за чего рейсы из Украины оказались под запретом.