Авиакомпании задолжали украинцам крупную суму: озвучена проблема

По вине авиакомпаний на территории Украины за лето 2017 года было задержано или отменено 29 рейсов, соединявших Украину со странами ЕС.

В результате пострадали более 1 660 пассажиров. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса AirHelp.

Общий размер компенсации, который полагается им по закону, составляет свыше 480 тыс. евро.

"Лидером" рейтинга оказался аэропорт "Борисполь", где были отменены или задержаны 19 рейсов. В общей сложности пострадали 1 328 человек, которым в совокупности полагается почти 400 тыс. евро компенсации.

На второй позиции в этом списке находится львовский аэропорт: на него пришлось 129 пострадавших пассажиров и чуть больше 32 тыс. евро. Примечательны показатели аэропорта Днепропетровска, в котором за лето 2017 года по вине авиакомпаний не было сорвано ни одного европейского рейса.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, железнодорожное сообщение между Киевом и аэропортом "Борисполь" достроят до 1 декабря 2018 года. Также сообщалось, что "Борисполь" планирует расконсервировать и подготовить терминал F к работе к началу летнего сезона 2019 года.