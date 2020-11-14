Аудит выявил миллионные нарушения на Одесском припортовом заводе, уволен экс-глава правления Синица – эксперт

Решением руководящих органов АО “Одесский припортовый завод” и.о. главы правления ОПЗ Николай Синица, назначенный на должность в начале 2020 года, был уволен со своей должности.

Причиной увольнения Синицы стал фактический срыв подготовки предприятия к процессу приватизации. По итогам аудиторской проверки, проведенной Фондом госимущества, были выявлены финансовые нарушения на сумму более 25 млн гривен за период руководства Синицы.

Об этом заявил на своей странице в Facebook экономический эксперт Дмитрий Марунич.

“На Одесском припортовом - смена руководства. С мест сообщают, что бывший руководитель ОПЗ Николай Синица был уволен по итогам проведенного Фондом госимущества аудита, который выявил финансовые махинации на сумму в 25 млн грн. Именно в период управления ОПЗ Синицей. Кроме того, Синица так и не решил проблему реструктуризации долгов ОПЗ и не сподобился провести конкурс по отбору поставщика давальческого сырья в нынешнем году. Говорить о проведении приватизации завода в таких условиях явно не приходится, и следовательно с неэффективным менеджером попрощались”, - отметил Марунич.

В связи с выявленными нарушениями руководство ФГИУ решило передать имеющиеся сведения о деятельности Синицы правоохранительным органам.

“Многие в данной ситуации зададутся вопросом - почему коррумпированных директоров госпредприятий в Украине просто увольняют, а не сажают с конфискацией имущества? Справедливо, но это уже вопрос к правоохранительным органам. Фонд госимущества, насколько мне известно, передал результаты аудита ОПЗ правоохранителям, которые должны дать правовую оценку действиям Синицы. Который, к слову, не пускал аудиторов на ОПЗ и скрывал от них финансовую документацию, о чем в Южном не слышал только ленивый”, - указывает эксперт.

Напомним, что АО “Одесский припортовый завод” входит в перечень предприятий правительственной кампании большой приватизации.