"Локомотив энергетики и гарант безопасности": Онищенко назвал задачи правительства в атомной энергетике

С приходом к власти в Украине президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа", после формирования нового правительства, перед страной и Зе-командой стоят очень большие вызовы. Есть ряд критических вопросов, требующих немедленного принятия решений в отрасли атомной энергетики.

АТОМНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – САМОЕ ДЕШЕВОЕ В УКРАИНЕ

Сегодня атомная энергетика (4 АЭС, 15 атомных реакторов) обеспечивает более 55% потребности Украины в электроэнергии. Если у вас в квартире 6 лампочек, то знайте – три из них горят именно за счет работающих в нашей стране АЭС. Поэтому атомная энергетика является стратегически важной для экономики Украины.

Когда произошла военная агрессии России и начались проблемы с поставками угля, в период с 2014 года Украина выстояла, избежав веерных отключений электроэнергии, именно благодаря атомной энергетике, выработка которой увеличивалась с каждым годом (от 45,5% в 2012 году до 55,1% в 2017 году).

Один из главных вопросов, волнующих сегодня украинцев – как снизить тарифы на электроэнергию?

Сегодня действуют следующие тарифы: АЕС – 56,67 коп/кВт-час, ТЕС – 162 коп/кВт-час, солнечных электростанций свыше 10МВт – 476 коп/кВт-час, ветровых – 323 коп/кВт-час. Таким образом, только за счет атомной энергетики сегодня удерживаются тарифы для населения, а также оплачивается "Зеленый тариф" от альтернативных источников (солнце, ветер, биогаз, биомасса).

Атомное электричество на сегодня самое дешевое в энергетической корзине Украины. 45% энергетического баланса страны составляют тепловая энергетика (уголь) и возобновляемые источники энергии. Тариф на электроэнергию, выработанную на угле, в три с половиной раза выше тарифа АЭС! Особенно в условиях военной агрессии и невозможности получать дешевый уголь с неподконтрольных Украине территорий. Все мы помним связанные с этим коррупционные и не выгодные Украине истории: уголь из Пенсильвании, а также пресловутую схему "Роттердам+".

Высокие тарифы на электричество обусловлены именно тем, что в угнетении атомной энергетики заинтересованы олигархи, которым выгодно сжигать дорогой уголь на своих ТЭЦ и ТЭС. По разным данным, около 75% рынка тепловой энергетики контролируется группой-монополистом.

Несмотря на дороговизну тепловой энергетики, в последние годы ее искусственно старались вырабатывать и продавать больше. Диспетчерские ограничения атомной энергетики влекли за собой высокие тарифы для населения, которые регулировались лояльным составом руководства НКРЕКУ и Антимонопольным комитетом Украины.

К слову, компания-монополист распространяет также свое влияние и на рынок возобновляемых источников энергии (так называемый "Зеленый тариф"). Себестоимость получения такого вида энергии в 9 раз выше, нежели у АЭС! Отметим, что сегодня предприятия "зеленой" энергетики производят всего лишь 1,5% тока в стране, при том, что получают около 10% платежей.

В условиях отечественных реалий, "Зеленый тариф" воспринимается как коррупционная, дотационная и экономически невыгодная схема, за которую платит население. Плюс ко всему нельзя отрицать, что внедрением возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетическую систему Украины воздается дань международным организациям. Существует расхожий миф о высоком уровне экологичности альтернативной энергетики, но мало кто говорит о том, что:

солнечные батареи — источник опасных отходов с содержанием большого количества таких элементов, как свинец, хром, кадмий. В то же время вышедшие из строя фотоэлементы отправляют на свалку без должной утилизации, где процесс их разрушения никто не контролирует;

ветряные энергоустановки — источник достаточно интенсивного инфразвукового шума, неблагоприятно воздействующего на человеческий организм, вызывающего постоянное угнетенное состояние, сильное беспричинное беспокойство и жизненный дискомфорт. Как показал опыт эксплуатации большого числа ветряных установок в США, этот шум не выдерживают ни животные, ни птицы, покидая район размещения станции, т. е. территории самой ветровой станции и примыкающие к ней становятся непригодными для жизни.

Как известно, новым министром энергетики и защиты окружающей среды Украины стал Алексей Оржель, который сразу же после назначения на должность пообещал пересмотреть Энергетическую стратегию Украины до 2035 года и обозначил главные приоритеты работы министерства: энергоэффективность, уменьшение нагрузки на платежки и развитие собственной добычи газа. С приоритетами министра сложно не согласиться. Но, учитывая, что до назначения на должность Алексей Оржель являлся главой Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, то существуют опасность, что на новой позиции он будет лоббистом именно "зеленой энергетики", продвижение которой несет определенные риски (помимо отмеченных выше) для энергетики Украины в разрезе работы атомных электростанций.

Сегодня в Украине мы используем энергосети, которые создавались для передачи электричества от электростанций к потребителям, и они плохо приспособлены к перераспределению. Все возобновляемые источники электроэнергии являются негарантированными: есть солнце – есть электроэнергия, нет солнца или темно – нет электроэнергии. То же самое с ветроэнергетикой – зависимость от ветра. А электроэнергию они должны выдавать в сети, которые не были предназначены для таких непостоянных производителей и по ним идет ток действующих АЕС, которые нельзя отключить одним нажатием кнопки. Значит, нужно развивать новое сетевое строительство или проводить существенную модернизацию существующих сетей. Но за чей счет?

"Сегодня "Укрэнерго" выдало много технических условий для подключения солнечных батарей, ветряков и прочих ВИЭ. Это неизбежно приведет к запиранию мощностей АЭС, то есть АЕС будут работать неэффективно и стоимость атомной электроэнергии будет расти", – убежден экс-заместитель ГК "Ядерное топливо" Виталий Онищенко.

КАК ЕЩЕ МОЖНО ПОНИЗИТЬ ЦЕНУ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ?

"Уже сегодня необходимо приступать к программе удержания атомной энергетики на базовом уровне. Т.е. обеспечить возможность АЕС вырабатывать электроэнергию в соответствии с проектной мощностью, что увеличит эффективность выработки и позволит продлевать срок их эксплуатации. Речь идет не столько о развитии, а о том, что бы доля выработки атомной энергетики сохранялась на уровне не ниже 50 %, что, к слову, закреплено Энергетической стратегией развития энергетики до 2035 года. Кроме того, Украине необходимо использовать свой экспортный энергетический потенциал", – уверен Онищенко.

По мнению эксперта, сегодня очень остро стоит вопрос достройки двух энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, что позволит не только сохранить базовую составляющую выработки электроэнергии и удерживать цены на электроэнергию для конечного потребителя, но и позволит продолжать развитие энергетики на возобновляемых источниках (в угоду Западу), а также откроет дорогу для интеграции украинской ОЭС с Европейской сетью системных операторов ENTSO-E. Этот шаг, по словам Онищенко, позволит реализовать экспортный энергетический потенциал Украины.

Тема достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС муссируется давно, но окончательное решение так и не принято. Так, под конец своей президентской каденции Петр Порошенко с присущим ему предвыборным пафосом подписал указ о строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции. Соответствующий документ "О мерах по поддержке развития ядерной энергетики и повышения уровня безопасности в сфере использования ядерной энергии" был опубликован на сайте президента. Порошенко также поручил Кабинету министров безотлагательно внести в Верховную Раду соответствующий законопроект, но так этого сделано не было.

Очевидно, что у прошлой властной команды не было четкого понимания, кто будет достраивать блоки и откуда брать деньги на это строительство.

"Сегодня это вызов для команды Владимира Зеленского и нового правительства. Нужно как можно скорее принять решение по Хмельницкой АЭС и достроить эти блоки. Если не начнем сегодня, то вскоре получим небаланс по выработке электроэнергии", – предостерегает Онищенко.

Вопрос достройки двух блоков ХАЭС сегодня тесно связан не только с бюрократической волокитой министерств, подготовкой качественного законопроекта, который бы запустил процесс строительства, но и поиском средств на эти нужды.

"Капитальные затраты на сооружение (читай - достройку) двух энергоблоков ХАЭС мощностью 2000МВт составят примерно 3,5 млрд евро, что примерно в 3-4 раза ниже стоимости сооружения новых блоков. А срок достройки энергоблоков не превысит 6 лет. Так за 3,5 млрд евро мы получим объекты стоимостью 10 -12 млрд евро. Это позволит не только понизить цену на электричество для конечного потребителя, но и запустить электроэнергию, вырабатываемую АЭС, на экспорт", – заверил Онищенко.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОБЛОКОВ

"Атомная энергетика – такая специфическая отрасль, которая требует комплексного подхода. И помимо очень важного вопроса достройки двух энергоблоков ХАЭС, необходимо устремлять свои взоры в будущее и думать о строительстве замещающих и новых энергоблоков, искать источники финансирования, за счет которых можно это реализовать", – призывает Онищенко.

Тема нового строительства часто поднималась разными правительствами, но до конкретных действий в этом направлении дело так и не доходило. Помнится, что еще в 2006 году Кабинет министров Украины планировал строительство 11 новых энергоблоков к 2030 году. Безусловно, есть множество объективных факторов, которые повлияли на столь амбициозные планы, но в сухом остатке сегодня мы пока не можем закончить работы по достройке двух энергоблоков ХАЭС, хотя это гораздо дешевле нового строительства.

"В Украине один из самых мощных инженерных потенциалов в мире! Создание энергоблока АЕС от проекта до получения электроэнергии примерно 10 лет. Практически все оборудование (кроме реакторной установки), материалы и, собственно, строительно-монтажные работы производятся, поставляются и выполняются украинскими компаниями. Это также позволит оживить украинскую экономику", – говорит Онищенко.

По словам эксперта, нужно этим заниматься – не только продлевать срок эксплуатации энергоблоков, проводя модернизацию, но и строить новые. Иначе – проиграем рыночную конкуренцию и потеряем экспорт.

"Вы посмотрите - Россия строит в Беларуси два блока. Там явно избыточные мощности, то есть проект реализуется с прицелом экспорта электроэнергии в Польшу. В самой Польше заговорили о строительстве АЭС. Потому нам нужно быстрее двигаться в этом направлении и искать инвестиции", – отмечает Онищенко.

ЕСЛИ НЕ ЗАБЕРЕМ НАШИ ЯДЕРНЫЕ ОТХОДЫ В РФ – ЗАПЛАТИМ СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ШТРАФОВ

"Мы обязаны по договору с РФ на переработку ядерного топлива АЕС Украины принять образующиеся при его переработке высокоактивные остеклованные радиоактивные отходы. В 2023 году должна поступить первая партия таких отходов. Для таких отходов в зоне отчуждения ЧАЭС за средства фонда по обращению с РАО создается специальное хранилище. Срок создания такого хранилища составляет не менее 5 лет, сегодня работы по строительству еще не начаты. Существует риск, что на 99% мы не сможем принять отходы в 2023 году. Если не заберем – будем платить огромные штрафы – сотни миллионов долларов, а также возникнут проблемы с поставкой свежего ядерного топлива для наших АЕС. Это также отрицательно отразится на имидже ядерного государства, которое не способно было построить такой объект", – предупреждает Онищенко.

Для уменьшения зависимости от РФ и возможности принятия отложенного решения (полезное использование отработавшего ядерного топлива при появлении новых технологий) Украина приняла решение о строительстве Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) по современной технологии хранения компании Холтек Интернешенл (США). Хранилище предназначено для отработавшего ядерного топлива трех атомных станций - Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской АЭС (до сих пор Украина отправляет отработавшее ядерное топливо этих АЭС в Российскую Федерацию). Заказчиком строительства выступил ГП "НАЭК "Энергоатом". Срок эксплуатации хранилища – 100 лет. Это позволит сэкономить сотни миллионов долларов в год от отправки на переработку отработавшего ядерного топлива АЭС Украины. Изначально планировалось, что первая очередь ЦХОЯТ будет сдана в эксплуатацию во втором квартале 2020 года, но Онищенко убежден: "Раньше 2022 года ЦХОЯТ не получится достроить. Это грозит Украине многомиллионными дополнительными расходами на вывоз отработанного ядерного топлива. Учитывая сегодняшнее состояние строительства и что строительством занимаются компании, аффилированные с одиозным застройщиком Максимом Микитасем,- неизвестно, чем это все закончится".

МОЖЕТ ЛИ УКРАИНА ИМЕТЬ ПОЛНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦИКЛ?

Украина в перспективе имеет все для того, чтобы иметь свое ядерное топливо. Наша страна обладает большими залежами материала для изготовления ядерного топлива: уран, цирконий. Очень странно, что эксплуатируя 15 ядерных блоков, мы до сих пор не имеем собственного производства ядерного топлива.

В этом контексте очень печально вспоминать, как Виктор Янукович в 2010 году за то, чтобы подержаться за ручку с Бараком Обамой, буквально за полчаса отказался от обогащенного урана, который был в Украине на сумму свыше $1 млрд.

"Сегодня оператор атомных станций ГП "НАЭК "Энергоатом" приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (Швеция). Удельный вес ядерного топлива (около 70%) мы покупаем в России. Ежегодно Украина тратит на закупку ядерного топлива около $500 млн, хотя в перспективе мы могли бы иметь полный ядерный цикл (за исключением обогащения урана и переработки ядерного топлива). Эти средства оставались бы в украинской экономике", – уверен Онищенко.

Почему так происходит, что, имея залежи урана и циркония, мы не производим ядерное топливо? Всему виной пресловутый Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года, по которому Украина подтвердила свое участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия как государство-участник, не обладающий ядерным оружием. Согласно договору (статья II), Украина обязалась не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, равно как и не добиваться и не принимать какой-либо помощи в производстве ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. При этом страны, подписавшие меморандум (США, Великобритания и РФ), гарантировали территориальную целостность нашего государства. Мы видим, что Украина выполнила свои обязательства, а по отношению к Украине – обязательства не выполнены.

После выхода на экраны мини-сериала "Чернобыль" многие заговорили о безопасности ядерной энергетики, но, как показывает практика, при наличии интеллектуального потенциала (который у нас имеется) и правильного комплексного подхода к вопросам атомной энергетики, получение электроэнергии с АЭС является весьма безопасным, свидетельстом чему является масштабное строительство АЭС в мире. Безусловно, такие кактастрофы, как авария на ЧАЭС, больше никогда не должны повториться. Именно поэтому сериал "Чернобыль" очень полезен, так как отчетливо продемонстрировал, что такие трагедии возможны при наплевательском (читай- скотском) отношении правителей к управляемым, как это было в СССР.

"Конечно, сегодня это звучит как фантастика. Но я верю, что мы со временем можем возродить полный ядерный цикл и стать сверхдержавой в плане атомной энергетики. У нас все для этого есть: и трудолюбивые люди, и залежи, и промышленность, и, повторюсь, очень мощный научный и инженерный потенциал. Кроме того, наша промышленность (Новокраматорский машиностроительный завод) позволяет создавать реакторные установки для АЭС. Будапештский меморандум показал свою несостоятельность и со временем он будет пересмотрен. Поэтому необходимо уже сейчас серьезно рассматривать такую возможность. Сегодня в мире строится 56 реакторов, еще около 160 планируют построить. Тут главное не упустить свой шанс", – подытожил Онищенко.

mind.ua

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