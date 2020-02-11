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11 февраля • обновлено в 13:57
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"Асфальт не сойдет со снегом": Зеленский рассказал о масштабном ремонте дорог по всей Украине

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В 2020 году в Украине отремонтируют 4 тыс. км государственного значения, на что потратят 85 млрд гривен, из них 31 млрд – из Дорожного фонда.

При этом будет устроен беспрецедентный контроль как за качеством работ, так и за тем, чтобы в дальнейшем асфальт не разрушали перегруженные грузовики. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече, посвященной украинским дорогам в Госагентстве автомобильных дорог во вторник, 11 февраля. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Мною подписан закон, который позволит "Укравтодору" все это сделать. Мы ставим целью – построить 2,5 тыс. км дорог местного значения – 22,2 млрд грн, это на 70% больше чем в 2019 году. Это позволит создать около 12 тыс. новых рабочих мест", – сказал Зеленский.

Дороги в Украине

Дороги в Украине

Он добавил: "Мы ожидаем, что весной вместе со снегом не сойдет асфальт. Поэтому будет ответственность за подряд – мы строим раз и навсегда".

По словам президента, в Украине усилят контроль за перегруженными фурами. Технология взвешивания фур в движении будет применена на новопостроенных дорогах.

Также Зеленский заявил, что необходимо найти способ, как бороться с "тендерными троллями", которые блокируют проведение тендеров на ремонт дорог.

"Давайте доказывать все делами – чтобы украинцы почувствовали и увидели результат. Хочется, чтобы путешествовать по дорогам страны было приятно и безопасно. Нам нужно разрушить миф, что Украина и хорошие дороги это несовместимые вещи. Давайте разрушим этот миф", – сказал Зеленский.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук добавил, что дорогу на Мариуполь построят в рекордные сроки. "Там асфальт точно со снегом не сойдет. Так же и будет с новопостроенными дорогами", – добавил Гончарук.

По его словам, в Украине разработали генплан, на который нанесено более 111 тыс. новых объектов. "Чтобы дороги вели к важным объектам, чтобы соединяли приоритетные объектив развития. Бюрократические процедуры это хорошо, но мы не будем терпеть никаких задержек, прикрываясь бюрократическими бумажками. Если 1 марта должен начаться строительство – то оно должно начаться в любом случае. Есть перечень объектов, которые должны стартовать. Некоторые уже начались из-за хорошей погоды", – сказал Гончарук.

Он добавил, что Украина строит "не дороги, а возможности". "Объект увеличивает возможности тех людей, которые живут на тех территориях. Где-то это о жизни, где это о будущем", – подытожил Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине уже с 1 марта стартует масштабное строительство дорог.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть Тернополя за то, что за последние годы в городе и области не строили новых дорог.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Дороги в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
ремонт и строительство дорог
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asfdsafa nikolaev
asfdsafa nikolaev
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Шестой год, собираясь строить дороги, вислоухие вставляют одну и ту же фотку строительства в России. Своих так и не получилось нафотать.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кто такой "зеленьках"?
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