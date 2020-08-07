"Аркона Газ-Энергия" обжаловала решение по Свистунковско-Червонолуцкому месторождению

Компания "Аркона Газ-Энергия", входящая в группу Smart Energy, обжаловала решение Окружного административного суда Киева о признании недействительным специального разрешения компании на добычу углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождении.

В компании сообщили, что апелляционная жалоба была подана в Шестой апелляционный административный суд 6 августа.

В "Аркона Газ-Энергия" отметили, что уверены в своей правовой позиции и успешном обжаловании решения суда первой инстанции. В частности, компания опирается на предыдущие действующие решения судов различных инстанций. В том числе и Верховного суда Украины, который в октябре 2019 года признал законной выдачу "Аркона Газ-Энергия" упомянутого спецразрешения.

Кроме того, по оценке предприятия, последний иск ПАО "Укрнафта" подан с рядом нарушений, включая пропуск исковой давности и включение в иск требования, которое не является предметом указанного спора.

"Мы абсолютно уверены в действии лицензии на Свистунковско-Червонолуцкое месторождение с правовой точки зрения. Поэтому планируем инвестировать в его разработку, наращивая добычу украинского газа, создавая новые рабочие места, поддерживая местные общины и выплачивая все налоги в полном объеме, как это и делают все наши компании на протяжении всей нашей истории", – отметил генеральный директор группы компаний Smart Energy Сергей Глазунов.

По его словам, у Smart Energy есть весь необходимый ресурс для успешного возобновления добычи на упомянутом месторождении. Поэтому компания хочет его использовать для общего блага без затяжных судовых процессов.

"Так что надеемся на скорое завершение этого спора и начало работ на перспективном активе, в который готов инвестировать британский инвестор", –добавил гендиректор.

Напомним, 1 июля Окружной административный суд Киева удовлетворил исковые требования ПАО "Укрнафта" по делу о Свистунковско-Червонолуцком газоносном месторождении, признав недействительным спецразрешение "Аркона Газ-Энергия" на разработку месторождения.

Компания "Аркона Газ-Энергия" была приобретена британской Enwell Energy в марте 2020 года. ПАО "Укрнафта" было предыдущим собственником специального разрешения на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения. Однако оно утратило силу еще в 2014 году, до того, как была выдана новая лицензия.