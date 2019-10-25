Арестовали акции дочки 'Газпрома': 'Нафтогаз' добился крупной победы в суде

Окружной суд Амстердама по заявлению "Нафтогаза" дал разрешение на арест акций компании South Stream Transport BV. Это дочерняя компания "Газпрома".

"22 октября 2019 Окружной суд Амстердама удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" об аресте с 23 октября 2019 100% акций дочерней компании ОАО "Газпром" – South Stream Transport B.V", – сообщили на сайте "Нафтогаза" в пятницу, 25 октября.

Как сообщили в пресс-службе украинской компании, этот случай связан с решением Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" обязали выплатить "Нафтогазу" долг в размере $2,56 млрд с процентами.

"По состоянию на сегодня "Газпром" отказывается выплачивать этот долг и уже принял меры, целью которых является препятствование принудительному исполнению арбитражного решения, в том числе – передачи активов, таких как акции SouthStream Transport BV, во владение других субъектов хозяйствования. Именно поэтому "Нафтогаз" инициировал отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, где доказывал неправомерность действий Газпрома по перемещению акций South Stream Transport BV своей дочерней компании. Теперь акции South Stream Transport BV арестованы", – объяснили в "Нафтогазе".

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