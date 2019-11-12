В Украине арестовали счета клиентов известного банка: в чем дело

Печерский райсуд Киева по просьбе прокуратуры арестовал счета клиентов банка "Глобус".

Это сделано в рамках расследования уголовного производства по статье о подделке документов, которое было начато 25 октября 2019 года, сообщает dubinsky.pro. Следствие подозревает, что в банке провернули схему, которая привела к неуплате налогов в особо крупных размерах

"В ходе расследования установлено, что в 2018-2019 годах разработан и воплощен механизм с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, пособничества в уклонении от налогов предприятиями путем оформления бестоварных операций, внесения заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственные документы, проведения псевдо-операций по реализации ТМЦ (работ, услуг) с использованием "фиктивных" предприятий", – говорится в решении суда.

Издание сообщает, что информация о сомнительных операциях не передавалась банком в Госфинмониторинг. "Номинальные акционеры "Глобуса" – Елена Сильнягина и Дмитрий Полковский. Реальный "контролер" банка – председатель правления Сергей Мамедов. С 2006 года по 2014 год он был замглавы, председателем правления "Укргазбанка", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц решила продлить сроки осуществления процедуры ликвидации четырех украинских банков. Речь идет о банках "Форум", "Брокбизнесбанк", "Меркурий" и "Стандарт", говорится на сайте ФГВФЛ.

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