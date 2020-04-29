Аренда земли в Украине: где выгоднее всего сдавать свои гектары

Самая дорогая аренда земли в Украине в Волынской области – 7233 грн за гектар в год, а самая дешевая на Закарпатье – 1417 грн. При этом за последние три года эти цифры практически не выросли из-за моратория на продажу.

Это значительно ниже рыночного уровня, говорится в сообщении на сайте портала OpenDataBot. За последние три года количество аукционов по аренде земли выросла вдвое, но в среднем цена стабильно низкая – 3,5 тысячи за гектар.

Стоимость аренды земли в Украине

Как увеличивались объемы аренды

Аренда земли в Украине OpenDataBot

"За последние три года общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, проходила через аукционы, выросла с 43 тысяч до 88 000 гектаров в год. Средняя цена аренды не претерпела существенных изменений – в 2016 году гектар земли в аренду стоил 2845 грн, а в 2019 – 3518 грн / га ", – сообщили в OpenDataBot.

Аренда земли в Украине OpenDataBot

Где в Украине самая дорогая аренда

Аренда земли в Украине OpenDataBot

В 2019 году самая высокая цена за аренду земли была в Винницкой области – 7233 грн, Полтавская (6973) и Кировоградская (6858), дешевле стоила земля на Закарпатье – 1417 грн за гектара, Ровенская - 1473 грн и Волынская - 1842 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". За принятие соответствующего законопроекта №2178-10 проголосовали 259 депутатов.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно принять два закона, необходимые для получения Украиной помощи от международных партнеров, в частности о рынке земли.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине около 8 млн гектаров украинской земли используется для сельского хозяйства нелегально.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли № 552-ІХ, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

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