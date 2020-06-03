Арахамия "забыл" задекларировать $100 млн, а Разумков зарабатывает на ломбардах: как "слуги народа" показали свое состояние

За ложь в декларации политикам может грозить крупный штраф и запрет занимать важные должности

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия впервые показал свою декларацию о доходах. Либо депутат лгал в интервью до того, как стал политиком, либо же скрыл около $100 млн, полученных от продажи своей компании.

Интерес вызывает также и декларация спикера Дмитрия Разумкова. Его супруга владеет сетью ломбардов, которая приносит семье "слуги народа" миллионы гривен ежегодно.

OBOZREVATEL проанализировал декларации о доходах видных "слуг народа" и подготовил серию материалов о том, где и как зарабатывают политики. В первой части мы расскажем о том, как глава провластной фракции "забыл" о целом состоянии и кто из миллионеров в "Слуге народа" получает компенсацию на аренду жилья.

Давид Арахамия спрятал $100 млн?

Давид Арахамия еще до того, как стать депутатом, активно общался со СМИ и практически в каждом интервью рассказывал о невероятно успешной компании, которую ему удалось создать с нуля, а после продать за $100 млн.

Например, об этом он рассказывал в интервью Ain. А еще на ютуб-канале Big money.

youtube.com

ain

Но когда пришло время подавать декларацию, оказалось, что $100 млн в ней нет. Либо Давид Арахамия соврал, рассказывая о своем невероятном доходе, либо же он "забыл" указать их в декларации, что является нарушением закона. Есть еще один вариант – деньги Арахамия все-таки получил, но спрятал их от украинских налогов и перевел на счета связанных с собой компаний. OBOZREVATEL уже обращался к главе фракции "Слуга народа" с просьбой ответить на вопросы, где были уплачены налоги с полученной суммы, но тогда политик запрос проигнорировал.

Теперь же мы снова письменно отправим запрос в офис депутата, а также публично обращаемся с требованием объяснить, куда "делись" 100 млн долларов.

Возможно, деньги перевели на Сейшельские острова. Там супруга политика владеет компанией Global Bay Venture Limited. Кстати, президент Владимир Зеленский несколько недель назад заявил о том, что в Украине нужно ввести нулевую декларацию, которая позволит легализовать теневой доход при условии уплаты небольшого налога. Возможно, возвращение капитала "слугам народа" стоит начать с себя?

Что задекларировал Арахамия? Политик держит наличными 8 млн грн, 900 тыс. долларов и 200 тыс. евро. В совместной собственности с женой Арахамия указал 250 тыс. долларов и 100 тыс. евро наличных средств. А вот банковской системе нардеп доверил всего 20 тыс. долларов. В декларации отмечается, что в прошлом году политик занял третьим лицам 698 тыс. грн.

В 2019 году Арахамия получил 157 334 грн заработной платы от Аппарата ВР. От занятия предпринимательской деятельностью он получил доход в размере 4 724 961 грн, а от отчуждения ценных бумаг – 870 тыс. грн.

Арахамию должны проверить НАПК – адвокат

Публичного заявления в СМИ о том, что Давид Арахамия получил 100 млн долларов, но не задекларировал их, недостаточно, чтобы утверждать, что политик нарушил законодательство, рассказывает в комментарии OBOZREVATEL адвокат Ростислав Кравец.

Но этого уже достаточно, чтобы начать проверку депутата. "Есть основания проверки НАПК, так как Арахамия является публичным лицом. НАПК должно как минимум узнать, действительно ли он получал эти деньги. Непосредственно заявления в СМИ не являются основанием для сообщения в подозрении в связи с недекларированием дохода.Такие пояснение должны взять и НАБУ", – рассказывает Кравец.

Мы также попытались дозвониться самому нардепу с просьбой пояснить возникшее недоразумение, однако политик не взял трубку. Как только пресс-служба "Слуги народа" ответит на запрос OBOZREVATEL, мы обязательно опубликуем их пояснение о том, куда лидер фракции дел $100 млн.

За ложь в декларации грозит штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42,5 тыс. до 51 тыс. грн) или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Юрист Александр Плахотник добавляет: ответственность наступает в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На данный момент это около 525,5 тыс. грн.

"Арахамия как раз попадает под эту статью. Штраф в 42,5 тыс. грн для него может оказаться несущественным, а вот потеря репутации и запрет на занятие определенных должностей – существенное наказание. Это также может стать основанием для расследования, не уклонился ли нардеп от уплаты налогов", – рассказал Плахотник в комментарии OBOZREVATEL.

Семья Разумкова зарабатывает на ломбардах и дает в долг

Спикер Дмитрий Разумков также оказался официальным миллионером. Раньше он позиционировал себя в качестве политтехнолога, но львиную долю заработка его семье приносят ломбарды.

Сейчас компания "Ломбард "Про100кредит" официально принадлежит его супруге. За год она получила от этой компании 3,8 млн грн. Миллионные заработки не помешали спикеру воспользоваться социальной помощью на сумму в 10,3 тыс. грн.

У Разумкова есть дом площадью 492,2 кв. м в Софиевской Борщаговке (село рядом с Киевом) стоимостью почти 3 млн грн, несколько квартир в столице и области. Также квартирами и домом владеет его супруга Юлия Чайка.

В 2019 году Разумков заработал в Раде около 178 тыс. грн, зарплата до Рады превысила 1 млн гривен. Жена заработала около 4 млн грн. Наличными у Разумкова с женой 165 тыс. долларов и более 900 тыс. грн. На счетах в банках более 130 тыс. грн и 1325 евро. Кроме того, политик дал в долг около 1 млн долларов.

Миллионеры из "Слуги народа" просят компенсацию на аренду жилья

Среди "слуг народа" 19 официальных миллионеров написали заявления с просьбой компенсировать им расходы на аренду жилья. Согласно закону, если политик зарегистрирован в другом населенном пункте, то на время работы в парламенте может либо бесплатно жить в отели, либо получать компенсацию на аренду недвижимости.

Комитет избирателей Украины (КИУ) проанализировал декларации нардепов и выяснил: каждый второй политик, который получает компенсацию – официальный миллионер. Абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства – члены фракции "Слуга народа". Правда, здесь также стоит отметить, что именно эта фракция составляет большинство парламента. Среди "слуг" с миллионами, которые просят деньги на аренду:

Александр Трухин – задекларировал 21 млн грн;

Артем Кунаев – 9,9 млн грн;

Степан Чернявский – 9,6 млн грн;

Павел Якименко – 9,4 млн грн;

Александр Салийчук – 8,6 млн грн;

Евгений Петруняк – 7 млн грн;

Алексей Ковалев – 6,9 млн грн;

Федор Вениславский – 6,8 млн грн;

Богдан Торохтий – 6,4 млн грн;

Андрей Костин – 4,8 млн грн;

Александр Аликсийчук – 4,3 млн грн;

Геннадий Касай – 4,1 млн грн;

Александр Горобец – 2,9 млн грн;

Анна Личман – 2,6 млн грн;

Артем Черноморов – 2,5 млн грн;

Максим Зуев – 2 млн грн;

Эдуард Прощук – 1,9 млн грн;

Дмитрий Налетов – 1,6 млн грн;

Елена Копанчук – 1,2 млн грн.

"Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию на аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в Киеве без получения бюджетных средств. Например, в апреле на аренду жилья для депутатов было потрачено в среднем по 20 тыс. грн на депутата. При этом в апреле общие цифры расходов уменьшились в связи с пандемией COVID-19. В марте средства на аренду жилья получили 107 депутатов, на что было потрачено 2,3 млн грн", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

OBOZREVATEL продолжит анализировать декларации высокопоставленных украинских политиков и вскоре расскажет о том, в каких домах живут украинские политики и на каких машинах передвигаются.

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