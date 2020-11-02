Арахамия и "слуги" нагрянули в КСУ из-за рынка земли: что выясняли

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с коллегами в понедельник, 2 ноября, пришли в Конституционный суд, чтобы поинтересоваться его "супертурборежимом" относительно рассмотрения вопросов реформы рынка земли.

Как передает Укринформ, Арахамия был удивлен решением КСУ изменить повестку дня. По его словам, "никто об этом не знал, это предварительно не было никаким образом объявлено. Это имеет подозрительный характер".

"Возможно, господин Тупицкий (глава КСУ Александр Тупицкий) сейчас объяснит, почему это так. Возможно, из-за COVID-19. Тогда я выйду и вам доложу, как общественности, что нет никакой измены и они в дежурном режиме это рассматривают. Конечно, мы заинтересованные лица. Вы видели, как трудно было парламенту принимать закон о рынке земли. Если сейчас просто его в каком-то кулуарном режиме "отвалят" назад, это тоже неправильно", – сказал Арахамия.

Он заявил, что народные депутаты пришли в КСУ разобраться в ситуации, но не хотят давить на судей и "ничего ломать не будем".

"Я буду просить господина Тупицкого, возможно, сделать перерыв примерно на 10 минут и объяснить, почему именно так сейчас происходит, в таком супертурборежиме, и почему все закрыто и непрозрачно", – говорил Арахамия.

"Суспільне" со ссылкой на Арахамию сообщило, что КСУ не планирует в ближайшее время рассматривать представление народных депутатов о неконституционности закона о рынке земли, а речь идет лишь о толковании нескольких понятий о земле в Конституции.

"Они не рассматривали землю, они рассматривали статьи, связанные с рынком земли. Саму землю они сейчас не рассматривают и в ближайшее время, как сообщил господин Тупицкий, не станут рассматривать", – рассказал Арахамия, призвав к "максимально открытому режиму" работы судей относительно вопросов земли.

Как писал OBOZREVATEL, 2 ноября большая палата Конституционного Суда Украины не приняла решение по представлению относительно толкования норм Конституции о земле как основное национальное богатство.

Суд рассматривал вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю. Автор конституционного представления объясняет необходимость толкования понятия "земля" как объекта право собственности украинского народа тем, что в Основном Законе указываются два разных права собственности на землю: как природный объект – право собственности украинского народа, и как объект гражданских прав, собственности граждан и юридических лиц.