Аптечные скидки продлятся до 30 мая

Роботизированные аптеки продолжают большую акцию. Скидки на препараты, витамины, детское питание и средства гигиены продолжаются до 30 мая текущего года. Фармбренды "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Благодія" и "Аптека Шар@" продолжают акцию*, чтобы снизить финансовое давление на население. До 30 мая 2020 года посетители роботизированных аптек могут покупать нужные товары со скидками до 25%.

Населению нужны не только противовирусные средства. Именно поэтому акционный перечень не ограничивается такими товарам. Скидки распространяются на детские пюре и каши, подгузники, противоаллергические препараты и тому подобное. В акционный перечень вошли более 200 товаров. Чтобы узнать, на что скидка, можно обратиться к провизору роботизированной аптеки. Акция охватывает различные группы товаров.

Чтобы не выходить из дома лишний раз, можно заказать** нужные позиции по телефону. Оператор аптечной справки поможет создать список будущих покупок. Услуга бесплатная. Чтобы сделать предварительный заказ, нужно обратиться к аптечной справке по телефону: 5900. Менее чем за минуту, на ваш номер поступит входящий звонок. Затем сможете сделать заказ и указать адрес аптеки, куда вы придете, чтобы оплатить и забрать покупки.

В роботизированных аптеках работает помощник PharmBot, поэтому обслуживание на кассе быстрое. Робот ищет товар на полке и отдает его провизору. Посетители могут рассчитаться банковской карточкой, чтобы не использовать наличные.

Воспользуйтесь вынужденной самоизоляцией и проверьте запасы домашней аптечки. Если нужных товаров не хватает, можете сделать аптечные покупки с экономией до 25%. Скидки распространяются на товары для детей и взрослых.

Акция в роботизированных аптеках продлится с 1 апреля по 30 мая 2020 года. Можете сделать покупки для себя и помочь родным. Почувствуйте заботу роботизированных аптек и уменьшите затраты на нужные товары!

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* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно получить у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

**Имеется в виду предварительный заказ, приобретение осуществляется в местах продаж.