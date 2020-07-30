СМИ сообщили, что новый iPhone 12 может не выйти в сентябре: такое произойдет впервые

Компания Apple может не успеть к сентябрю с выпуском нового смартфона iPhone 12 – первого у производителя, который будет оснащен 5G-модемом.

Это следует из интервью финансового директора производителя чипов для Apple компании Qualcomm Акаша Палхивалы, говорится в публикации The Verge. Он заявил, что поставки для "некоего флагмана" были сдвинуты с третьего квартала на четвертый, что повлияло на финансовый отчет компании.

По его словам, 5G-модемы Qualcomm были готовы к отправке в сентябре, однако покупатель задерживает отгрузку товара до декабрьского квартала.

"Декабрьский квартал Qualcomm охватывает октябрь, ноябрь и декабрь, поэтому, если телефон будет намечен на сентябрь, он может быть отложен только на следующий месяц", – отметило издание.

Представитель Qualcomm не сказал, о каком смартфоне идет речь. Однако сайт утверждает, что других крупных презентаций кроме нового iPhone на сентябрь не запланировано. Тем более таких, которые могли бы серьезно повлиять на финансовые отчеты компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое поколение флагманских моделей iPhone 12 будет отличаться уменьшенным размером "моноброви".

Ранее эксперты сравнили спецификации нового iPhone SE 2020 года выпуска со старой моделью, а также iPhone 11, iPhone XR и iPhone 8. Новую версию телефона iPhone SE. Apple представила 15 апреля.