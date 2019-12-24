"Апофеоз абсурда!" В России пригрозили США санкциями за "газопровод Путина"

В России санкции США против газопровода "Северный поток-2" назвали "апофезом абсурда" и заявили, что готовят ответный удар.

Об этом во вторник, 24 декабря, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, передает RT. "То, что произошло, – это апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического инфраструктурного проекта в далёкой Европе", – сказала Матвиенко.

По ее словам, российские ведомства прорабатывают ответные меры на "газовые санкции". "Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России", – сказала спикер.

В России набросились на санкции США

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