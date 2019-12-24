"Апофеоз абсурда!" В России пригрозили США санкциями за "газопровод Путина"

В России санкции США против газопровода "Северный поток-2" назвали "апофезом абсурда" и заявили, что готовят ответный удар.
Об этом во вторник, 24 декабря, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, передает RT. "То, что произошло, – это апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического инфраструктурного проекта в далёкой Европе", – сказала Матвиенко.
По ее словам, российские ведомства прорабатывают ответные меры на "газовые санкции". "Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России", – сказала спикер.
В России набросились на санкции США
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 декабря в закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины.
В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, введя санкции против России.
Россия вслед за строительством газопровода "Северный поток-2" может приступить к реализации проекта "Северный поток-3", поскольку в Европе растет спрос на российский газ.
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