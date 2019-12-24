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24 декабря • обновлено в 13:35
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"Апофеоз абсурда!" В России пригрозили США санкциями за "газопровод Путина"

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В России санкции США против газопровода "Северный поток-2" назвали "апофезом абсурда" и заявили, что готовят ответный удар.

Об этом во вторник, 24 декабря, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, передает RT. "То, что произошло, – это апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического инфраструктурного проекта в далёкой Европе", – сказала Матвиенко.

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По ее словам, российские ведомства прорабатывают ответные меры на "газовые санкции". "Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России", – сказала спикер.

В России набросились на санкции США

В России набросились на санкции США

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Персона
Валентина Матвиенко
Место
Россия
Теги
Северный поток - 2 газопровод газ санкции
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Скирда Женя
Скирда Женя
Аж жаль рфиян не много стало... кому теперь из рфиян мало не покажется после ввода россией ответных санкций против США?)
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Конфискуют доллары у местного населения и громко раскатисто пукнут в сторону Америки с феерическами визгами Трамп парам ппапам....
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Как миниум, можно нагнуть пендосов в космической сфере. Места на ракетах им уже не продают, отказать в продаже двигателей . Пускай на ракетах Маска летают, исключительные. А вместо двигателей дупы вислоухих нерабов используют.
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