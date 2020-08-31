"Антонов" выпустил первый серийный самолет без российских деталей

Украинское государственное предприятие "Антонов" выпустило первый серийный транспортный самолет, в котором нет российских комплектующих.

Ан-178 состоит из американских и отечественных деталей, сообщил "Укринформу" президент компании Александр Лось.

"Это первый самолет, состоящий без единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков", –пояснил он.

Лось подчеркнул, что около двух третей оборудования предоставили американские корпорации, еще треть – отечественная.

"На самом деле широкая международная кооперация предусматривалась еще в 2010-2011 годах при разработке проекта Ан-178. В 2015-2016 годах мы просто продолжили эту планомерную работу", – отметил президент "Антонова".

Ан-178 является ближнемагистральным транспортным самолетом с турбореактивными двигателями. Предприятие "Антонов" разработало его на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148-200). Создание самолета началось еще в 2010 года, а в свой первый полет он отправился в мае 2015-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрія" совершил эффектную посадку в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве (Израиль). Крупнейший транспортный самолет в мире доставил туда из США базовые платформы для системы противоракетной обороны "Железный купол".