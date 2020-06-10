Аналитики спрогнозировали новый обвал цен на нефть: когда ждать

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.

Такой прогноз дал аналитик банка Дэмиэн Курвалин, который одним из первых предсказал отрицательные цены на нефть в США. Об этом сообщил ProFinance.

Сейчас стоимость барреля нефти эталонной марки Brent колеблется в пределах $40-42.

Цены на нефть

По мнению эксперта, для этого прогноза есть четыре причины:

Беспрецедентное падение прибыли от нефтепереработки до рекордно низких уровней, что говорит как о высокой цене черного золота, так и о довольно медленных темпах восстановления спроса на топливо; Оптимистичные ожидания восстановления спроса явно опережают события, и ситуация все еще остается крайне нестабильной; Рост добычи в США и Ливии; Цены на нефть достигли уровней, на которых участники сделки ОПЕК+ могут начать постепенно смягчать ограничения на добычу, а Китай снизит объем покупки.

В конце мая на рынке нефти возник дефицит, но в хранилищах все еще находится избыточный миллиард баррелей, отметил Курвалин. Несмотря на это цены на нефть, которые за последние недели удвоились, продолжают расти.

"Второй этап восстановления нефтяного рынка, а именно появление на нем циклического дефицита, займет время и потребует терпения. Проблема нефти заключается в том, что она является физическим активом, и ее высокие мировые запасы вскоре разрушат сильную связь между котировками черного золота и другими финансовыми активами", – объяснил Курвалин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня цены на нефть стали падать несмотря на то, что страны-производители сырья согласились и дальше ограничивать ее добычу. Стоимость барреля Brent снизилась до $40,44.

6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Коронакризис может привести мир не к обновлению, а от эры беспрецедентной стабильности к мрачному веку конфликтов и экономических потрясений.