Аналитик спрогнозировал цены на нефть: на ситуацию повлияют США

Стоимость нефти до 13 сентября будет колебаться около 41 доллара за баррель (марки Brent). Уже в ближайшие дни на цены повлияют новости о запасе нефти.

Об этом OBOZREVATEL сообщил аналитик Roboforex Андрей Гойлов. "Одним из главных определяющих факторов сегодня будет выходящая статистика по рынку США. По предварительным данным, цифры окажутся не столь оптимистичными, как бы того хотелось", – отмечает эксперт.

Тренд на сокращение безработицы и восстановление экономики продолжается, потому спрос на "черное золото" и далее будет расти. Данные по запасам нефти в США выйдут позже обычного – в четверг. Предварительную оценку от Американского института нефти (API) мы узнаем в среду – в случае роста запасов нефть окажется под давлением.

В предстоящую неделю ожидается снижение цены на нефть марки Brent до отметки в 41,00 доллар за баррель, а если котировки закрепятся выше 43,00 долларов, их колебания так и продолжатся в канале 43,20-46,60 долларов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, белорусские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить производство топлива из-за протестов граждан, которые идут по всей стране в знак несогласия с результатами выборов.

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