Аналитик спрогнозировал подорожание биткоина в 30 раз

Курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь от $11 500 до 340 000. Максимальная отметка для криптовалюты – $1,6 млн.

Такой прогноз опубликовало издание Coinlife со ссылкой на аналитика ChartsBTC. В случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину. "В ближайшие 18 месяцев цена биткоина будет находиться где-то между отметкой в 250 тыс. долларов и 1,6 млн долларов", – прогнозирует эксперт.

Указанный интервал цен напоминает о том, что аналитики после броска биткоина к отметке в 12,4 тыс. долларов, были вынуждены пересматривать свои прогнозы в позитивную сторону. Так, аналитик Тони Вейс, который ранее прогнозировал, что криптовалюта будет большую часть времени 2020 года находиться в пределах от 6 до 10 тыс. долларов, сначала полагал, что криптовалюте теперь весьма комфортно выше отметки в 12 тыс. долларов.

20 тыс. долларов для биткоина в 2020 году – весьма возможная цель. Во-вторых, Вейс полагает, что если такое действительно случится, то цифровой актив стремительно "побежит" к отметкам в пределах от 45 до 50 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!