АМКУ откроет дело против "Эпицентра" из-за торговли стройматериалами в разгар пандемии

Антимонопольный комитет Украины откроет дело против строительных гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия", принадлежащих семье нардепа Александра Гереги, как только получит протоколы о нарушениях от Нацполиции.

Об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, говорится в публикации "Экономической правды".

"Эпицентр" могут крупно оштрафовать

"С точки зрения антимонопольного законодательства работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами. Несоблюдение ими ограничительных мер могло поставить эти магазины в более выгодное положение относительно тех, которые придерживались карантина", – подчеркнул он.

В АМКУ добавили, что Нацполиция в этих сетях составила протоколы зафиксировали факты торговли запрещенными товарами в период действия карантина.

"В ближайшие дни ждем копии протоколов на нарушителей от Национальной полиции. После их получения открываем дело. Если подтвердятся факты нарушения конкурентного законодательства компаниями "Эпицентр", "Новая линия" или любыми другими нарушителями, на них будет наложен штраф в размере до 5% от дохода за 2019", – заявил Хмельницкий.

По его словам, похожую ситуацию зафиксировано и с "отдельными известными киевскими ресторанами".

"Собираем материалы и взвешиваем возможности правоприменения. И проверим любые другие компании, если иметь основания считать, что они совершили аналогичные нарушения", – добавили в АМКУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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