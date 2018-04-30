Когда Украина сможет отказаться от угля и газа: озвучены сроки

Украина в ближайшие десятилетия имеет возможности почти полностью перейти на альтернативную энергетику.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV эксперт по вопросам атомной энергетики Ирина Головко.

"Преимущество возобновляемой энергетики в том, что не нужно строить огромные станции в одном регионе. Потенциал солнечного света и ветра есть практически везде, поэтому есть потенциал развивать разные виды возобновляемой энергетики", - отметила она.

"Если говорить о солнечной энергетике, юг Украины имеет самый большой потенциал… Ветер активно развивается в приморском регионе, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях. В Западной Украине также активно развиваются ветропарки, в частности, в Львовской области", - перечислила эксперт.

По ее словам, потенциал развития альтернативной энергетики есть во всей Украине.

"Ее можно развивать в любых районах, где есть потребитель. Не нужно перебрасывать на тысячи километров электроэнергию от АЭС", - пояснила эксперт.

Головко напомнила, что в Украине есть официально поставленная государством цель - 11% возобновляемой энергии до 2020 года.

"Есть несколько исследований ученых, которые говорят, что до 2050 года Украина сможет на 90% обеспечить себя возобновляемой энергией", - отметила она.

"В Украине на начало 2018 года было около 3 тыс. домохозяйств, которые уже это сделали. Они установили у себя на частных домах солнечные панели, подключили их к сети и получают зеленый тариф - плату за производство электроэнергии. Окупаемость такого решения измеряется несколькими годами, не десятилетиями. Это очень полезно развивать, поскольку выгоду получают простые украинцы", - добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", Ирина Головко также заявила, что почти все блоки атомных электростанций в Украине в ближайшие годы исчерпают свой срок эксплуатации.