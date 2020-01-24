"Алексей, вы космонавт?" Бродский заявил, что людям Зеленского не хватает потенции

Идея президента Украины Владимира Зеленского о привлечении инвесторов путем выделения им налоговых льгот обанкротит бизнес, который уже работает в стране. Об этом заявил глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский в эфире "Свободы слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца).

Бродский уверен, что инвесторы, получившие льготы, попросту угробят нынешних игроков рынка. А для того, чтобы он нормально функционировал, необходимо дать такие же возможности всем бизнесменам без исключения.

"Есть много украинцев, много иностранцев, которые инвестировали в Украину. И вдруг появляются конкуренты без налога на прибыль. А что делать тем, кто уже вложил деньги? Они банкроты. Те их уничтожат. Дальше, он говорит: 100 миллионов вложите - вам будет няня. Звоните постоянно и вам будут помогать. А к нам пришли другие до этого, дайте им няню, им тоже тяжело", - призвал Бродский.

По его словам, сейчас бизнес ежедневно грабят коррумпированные структуры - силовики, чиновники и так далее. Это не только создает проблемы в работе бизнеса, но и отпугивает инвесторов - они попросту не зайдут в Украину, даже с такими предложениями от Зеленского. Кроме того, такие нововведения являются сменой правил рынка, что тоже отпугнет потенциальных инвесторов.

"Их грабят каждый день СБ-шники, полиция, прокуратура, теперь добавили ГБР и всех остальных. Они грабят инвесторов. Вы говорите к нам придут, нам доверяют? Да вам не доверяют. И не будут доверять. Вы продолжаете менять правила игры, вы не защищаете рынки. Сегодня какой инвестор пойдет в Украину, когда он знает, что завтра будут изменены правила игры?", - спросил Бродский.

Михаил Бродский

Также он раскритиковал инициативу о выдаче процентов с низкой ставкой для заробитчан. Бродский уверен, что такую возможность нужно дать всем, по примеру Америки во времена кризиса, но у власти попросту "не хватает потенции".

"Кредиты вы даете.Какой-то группе людей выделили 2 миллиарда. Это же пиар. Дайте всем. Все должны иметь возможность получить дешевый кредит. Всем дайте, как это сделали американцы во время кризиса. Но вы не можете это сделать, у вас не хватает потенции", - подчеркнул Бродский.

Также он отметил, что в Украине ежегодно умирает около 600 тысяч человек, при рождаемости в 300 тысяч. И на это стоит обращать внимание, а не заниматься исключительно вопросами инвестиций и диджитализации.

"Они нам рассказывают про диджитализацию, про инвесторов. Кто сюда пойдет в такие условия? Почти все, кто уезжают из Украины, не работу ищут! Они ищут счастья своим детям, защищенность. Вы не защищаете, ни та власть, ни эта", - возмутился Бродский.

В ответ на это премьер-министр Украины Алексей Гончарук начал рассказывать о том, что сейчас идет борьба с коррупцией и многие схемы "уже в прошлом", Также он отметил, что 160 тысяч человек удалось бы ежегодно спасать и Украина к этому придет с развитием медицины и приглушением коррупционных действий в этом секторе - якобы сейчас ситуация улучшается. На что получил ответ Бродского: "Алексей, вы космонавт?".

Напомним, что на экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский призвал инвестировать в Украину и анонсировал новые программы для бизнеса - инвестнянь и налоговые каникулы за покупку приватизированных предприятий.

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