Акция "Крути колеса від цінового стресу" — на финише

Лекарства не портятся так же быстро, как хлебобулочные изделия. Поэтому можете покупать их заранее, а не в день использования. Если переживаете, что кашель коллеги станет вашей общей проблемой, приобретите противовирусные средства и витамины, пока аптеки делают скидки до 25%.

Акция "Крути колеса від цінового стресу" закончится уже 30 ноября 2019 года. Осталось всего 24 дня до финиша сезона скидок. Запланируйте важные покупки на выходные или сделайте их после работы в будни. Позаботьтесь об иммунитете со скидкой, чтобы болезнь коллеги не сбила вас с ног.

Если планируете путешествие или командировку в ближайшее время, сейчас положите в чемодан дорожную аптечку, чтобы не забыть о ней в последний момент. Так вы будете иметь все необходимое под рукой, находясь вдали от дома. Если точно знаете, что может понадобиться осенью или зимой, составьте список и приобретите необходимые позиции. В роботизированных аптеках под брендами "Благодія", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" покупают витамины для детей, пополняют офисную аптечку, ищут противовирусные средства для экстренной помощи в командировке. Весь ноябрь там продолжается акция, которая позволяет заплатить до 25% меньше. Скидки охватывают лекарства, диетические добавки, медицинские изделия, средства гигиены.

Деньги и время лишними не бывают. Спросите у провизора роботизированной аптеки, на чем можно сэкономить в рамках акции "Круты колеса от ценового стресса".

Напоминаем, скидки вышли на финишную прямую. Акция "Круты колеса от ценового стресса" началась 1 октября и завершится 30 ноября 2019. Роботизированные аптеки "Аптека АНЦ", "Аптека Слой @", "Аптека Копейка", "Благодия" снизили цены на различные позиции, чтобы вы успели подготовиться к понижению температуры за окном и заранее пополнили аптечку. Заботьтесь о своем здоровье с акцией "Крути колеса від цінового стресу" и сэкономьте средства.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношение к предыдущей цене реализации, ассортимент, на который предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!