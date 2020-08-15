Айтишникам из Беларуси на время протестов предложили переехать в Украину

Украина готова принять у себя белорусские ИТ-компании и специалистов, работа которых испытывает проблемы из-за перебоев с интернетом и мобильной связью, с помощью которых власти пытаются препятствовать протестам.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в пятницу, 14 августа. Он добавил, что белорусский IT-сектор несколько лет подряд активно развивался и обеспечивал до 10% ВВП страны.

"Вместе с украинским ІТ-бизнесом Минцифры готово создать все необходимые условия для комфортного переезда ІТ-компаний и специалистов в Украину. Украинская ІТ-компания может пригласить к себе на работу такого иностранца", – написал Федоров.

Что нужно для переезда в Украину:

Среди документов иностранцу необходимо предоставить только копии своего паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5.

Затем компания обращается с заявлением в Центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним.

В течение 5-7 дней Центр занятости выдает такое разрешение.

Иностранец может легально проживать и работать в Украине.

Этим механизмом может воспользоваться любой иностранный специалист независимо от уровня квалификации.

"Мы также обеспечили возможность иммигрировать в Украину 5000 высококвалифицированных ІТ-специалистов. Они могут получить вид на жительство и работу в Украине в течение 10 лет", – добавил министр.

По словам Федорова, иммиграция в рамках квот позволяет иностранным айтишникам трудоустроиться на тех же условиях, что и граждане Украины. Не привязываться к конкретным срокам пребывания в нашей стране и к конкретному месту работы или должности. Также они могут стать частными предпринимателями и иммигрировать в Украину вместе со своими семьями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа в Минске неизвестные вооруженные люди ворвались в офисы компаний "Яндекс" и Uber и заблокировали их работу.

В Беларуси предприниматели из IT-сферы предложили материальную помощь сотрудникам милиции и спецслужб, если они решат уволиться, чтобы не участвовать в жестких разгонах протестов.

Прямые потери экономики Беларуси от блокировок интернета, с помощью которых власть хотела помешать связи между протестующими, составили около $141 млн.