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Ахметов купит крупную аграрную компанию

4.3тЧитать материал на украинском

Бизнесмен Ринат Ахметов купит крупную аграрную компанию "Агро-холдинг МС".

Земельный банк компании превышает 25 тыс. га в Киевской и Житомирской областях, сообщает “Левый берег”.

Так, антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской HarvEast Holding Limited купить акции кипрской Agrotime Invest Limited, говорится на сайте АМКУ.

Agrotime Invest Limited принадлежит компания "Агро-холдинг МС”. Она занимается выращиванием зерновых, технических культур. Ее владелец Юрий Карасик. Земельный банк "Агро-холдинг МС" составляет более 25 тыс. га в Киевской и Житомирской областях.

Ринат Ахметов

Ринат Ахметов

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"Агро-холдинг МС" вошел в топ-100 рейтинга крупнейших латифундистов Украины, который составляет профильное издание Latifundist.com.

Агропромышленный холдинг HarvEast был создан в марте 2011 года на базе аграрных подразделений Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (Мариуполь, Донецкая область). Он входит в группу System Capital Management, которая принадлежит Ринату Ахметову.

HarvEast выращивает пшеницу, ячмень, горох, кукурузу, подсолнечник и кормовые, занимается хранением и переработкой сельхозкультур, а также молочным животноводством.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец команды "Шахтер" Донецк Ринат Ахметов ведет переговоры о покупке в Македонии футбольного и гандбольного клуба "Вардар", который принадлежат российскому бизнесмену.

Персона
Ринат Ахметов
Место
Украина
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Ткачук Людмила
Ткачук Людмила
Покажите его хоть раз живьем..!!! Последние 3 года нигде не засветился...Совпадение?? Не думаю!!
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Скала Богдан
Скала Богдан
За гроші зароблені на,, Роттердамі +" можна купити все
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