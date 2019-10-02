"Агрессия перестала быть рентабельной": эксперт объяснил причину провалов Путина

Ситуация в мире меняется слишком быстро, чтобы, опираясь на негативные события, можно было рассчитывать на получение выгоды. Пример тому – недавний скачок и падение цен на нефть.

Ожидания россиян, что цена нефти достигнет $100 за баррель не оправдадись. Всего через 12 дней после громких заявлений, прозвучавших в РФ, стоимость опустилась до $60 за баррель. На сильный просчет России обратил внимание главный редактор Newsader Александр Кушнарь. По его словам, подобные прогнозы могли бы сбыться 30 лет назад, но не сейчас.

"Это в очередной раз подтверждает эффект той самой глобализации, против которой так упорно выступает Трамп: в мире, который функционирует как единое поле взаимосвязанных игроков, просто не может происходить катастроф с долговременными последствиями. Теперь даже самые обширные экономические раны затягиваются в считанные недели и даже дни, тогда как если бы события происходили 30 лет назад, то аналогичный прогноз аналитиков, касающийся резкого удорожания топлива, вполне мог бы сбыться", – написал Кушнарь.

По его словам, Саудовская Аравия и ее клиенты после атаки дронов на нефтезаводы вышли из ситуации практически без ущерба для себя. Зато Иран, которого обвинили в диверсии, добился только одного – вычеркивания своего Центробанка из международной финансовой системы.

"Если российские интересанты и надеялись нагреть деньги в этой грязной игре, то глубоко просчитались. Причем не в первый раз. Посмотрите, как ОПЕК+ судорожно пытается удержать свои позиции на нефтяном рынке – и не может! Усилия всех нефтяных диктатур мира – от России до тех же саудовцев – оказались неспособны переломить долгосрочный тренд, заданный американской сланцевой революцией. В более широком смысле – устаревшие формы правления проигрывают современным демократиям благодаря технологическому превосходству последних, которое основано на превосходстве моральном", – говорит эксперт.

Он делает вывод, что в современном мире агрессия перестала быть рентабельной.

"И пример с захватом Крыма – тому подтверждение. В короткие исторические периоды людоеды вроде Путина, Мадуро, Ына и аятолл еще могут надеяться на успех (причем не финансовый, а связанный исключительно с выживанием), однако в исторических масштабах их дни сочтены. Не в только в метафизическом смысле, но и в материальном: им просто не на что будет существовать", – подвел итог Кушнарь

Как сообщал OBOZREVATEL, введение США новых санкций против России в связи с вмешательством в американские выборы не останется без ответа Москвы. Такое заявление 30 сентября сделали в пресс-службе МИД РФ, назвав ограничения "антироссийским выпадом".

Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG взялась "прогонять" различные сценарии, которые могут случиться при введении санкций.

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