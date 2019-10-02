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2 октября • обновлено в 04:12
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"Агрессия перестала быть рентабельной": эксперт объяснил причину провалов Путина

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Ситуация в мире меняется слишком быстро, чтобы, опираясь на негативные события, можно было рассчитывать на получение выгоды. Пример тому – недавний скачок и падение цен на нефть.

Ожидания россиян, что цена нефти достигнет $100 за баррель не оправдадись. Всего через 12 дней после громких заявлений, прозвучавших в РФ, стоимость опустилась до $60 за баррель. На сильный просчет России обратил внимание главный редактор Newsader Александр Кушнарь. По его словам, подобные прогнозы могли бы сбыться 30 лет назад, но не сейчас.

"Это в очередной раз подтверждает эффект той самой глобализации, против которой так упорно выступает Трамп: в мире, который функционирует как единое поле взаимосвязанных игроков, просто не может происходить катастроф с долговременными последствиями. Теперь даже самые обширные экономические раны затягиваются в считанные недели и даже дни, тогда как если бы события происходили 30 лет назад, то аналогичный прогноз аналитиков, касающийся резкого удорожания топлива, вполне мог бы сбыться", – написал Кушнарь.

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По его словам, Саудовская Аравия и ее клиенты после атаки дронов на нефтезаводы вышли из ситуации практически без ущерба для себя. Зато Иран, которого обвинили в диверсии, добился только одного – вычеркивания своего Центробанка из международной финансовой системы.

"Если российские интересанты и надеялись нагреть деньги в этой грязной игре, то глубоко просчитались. Причем не в первый раз. Посмотрите, как ОПЕК+ судорожно пытается удержать свои позиции на нефтяном рынке – и не может! Усилия всех нефтяных диктатур мира – от России до тех же саудовцев – оказались неспособны переломить долгосрочный тренд, заданный американской сланцевой революцией. В более широком смысле – устаревшие формы правления проигрывают современным демократиям благодаря технологическому превосходству последних, которое основано на превосходстве моральном", – говорит эксперт.

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Он делает вывод, что в современном мире агрессия перестала быть рентабельной.

"И пример с захватом Крыма – тому подтверждение. В короткие исторические периоды людоеды вроде Путина, Мадуро, Ына и аятолл еще могут надеяться на успех (причем не финансовый, а связанный исключительно с выживанием), однако в исторических масштабах их дни сочтены. Не в только в метафизическом смысле, но и в материальном: им просто не на что будет существовать", – подвел итог Кушнарь

"Агрессия перестала быть рентабельной": эксперт объяснил причину провалов Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, введение США новых санкций против России в связи с вмешательством в американские выборы не останется без ответа Москвы. Такое заявление 30 сентября сделали в пресс-службе МИД РФ, назвав ограничения "антироссийским выпадом".

Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG взялась "прогонять" различные сценарии, которые могут случиться при введении санкций.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Александр Кушнарь Владимир Путин
Место
Украина
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Кушнарь опять прогнозы дает? Эх, прямо посетило сожаление, что не сохраняла особенно яркие "прогнозы" от Кушнаря. Хотя с другой стороны, этих "экспертов" развелось столько, что даже антологию их глупости не составишь, поскольку уже на пятьсот томов потянет. Единственная от них польза, что они подтвердили высказывание Энштейна, что во вселенной бесконечна только глупость?
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