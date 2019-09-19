"Агрессивная стая": в сети высмеяли росийские СМИ, приехавшие на переговоры по газу

На переговоры по газу в Брюссель российская делегация привезла целый пул кремлевских СМИ. Среди них – один из главных пропагандистов Владимир Соловьев.
Такое наблюдение сделала глава прес-службы "Нафтогаза" Алена Осмоловская. Фото телекамер российских каналов она опубликовала в себя на Facebook.
"На трехсторонние переговоры слетелась целая стая российских СМИ. И даже Соловьев, обожежмой", – сопроводила она снимок ироничным комментарием.
В комментариях сразу стали представлять, что расскажут о переговорах по федеральным каналам.
"Спешим вам сообщить – этой зимой Украина точно замерзнет без нашего газа!", – смеется Константин Мишутин.
Другие пишут, что страшилки о холодной зиме – вовсе не выдумки, а реальные заголовки российских новостных лент. Люди постят скриншоты.
"Европа может замерзнуть: переговоры по транзиту газа с Украиной", – так подписана одна из текстовых трансляций в российских СМИ.
"Подгорает шо капец", – констатирует Юрий Панченко.
А Мирон Василюк о делегации российских журналистов пишет: "Они просто используют любую возможность сбежать из ада".
Facebook / Aliona Osmolovska
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
По итогам переговоров 19 сентября стало известно, что Россия готова возобновить прямые поставки газа в Украину и заключить транзитный контракт по нормам ЕС.
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