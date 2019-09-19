"Агрессивная стая": в сети высмеяли росийские СМИ, приехавшие на переговоры по газу

На переговоры по газу в Брюссель российская делегация привезла целый пул кремлевских СМИ. Среди них – один из главных пропагандистов Владимир Соловьев.

Такое наблюдение сделала глава прес-службы "Нафтогаза" Алена Осмоловская. Фото телекамер российских каналов она опубликовала в себя на Facebook.

"На трехсторонние переговоры слетелась целая стая российских СМИ. И даже Соловьев, обожежмой", – сопроводила она снимок ироничным комментарием.

В комментариях сразу стали представлять, что расскажут о переговорах по федеральным каналам.

"Спешим вам сообщить – этой зимой Украина точно замерзнет без нашего газа!", – смеется Константин Мишутин.

Другие пишут, что страшилки о холодной зиме – вовсе не выдумки, а реальные заголовки российских новостных лент. Люди постят скриншоты.

"Европа может замерзнуть: переговоры по транзиту газа с Украиной", – так подписана одна из текстовых трансляций в российских СМИ.

"Подгорает шо капец", – констатирует Юрий Панченко.

А Мирон Василюк о делегации российских журналистов пишет: "Они просто используют любую возможность сбежать из ада".

Facebook / Aliona Osmolovska

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