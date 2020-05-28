Агентство Moody's ухудшило прогноз по мировым ценам на нефть

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по мировым ценам на нефть в ближайшие 3-5 лет с $50-70 за баррель до $45-65.

Об этом говорится в отчете агентства, передает "Прайм". По мнению экспертов, шок, вызванный пандемией, еще больше ограничит вложения на разработку новых месторождений в течение следующих лет.

"Мы понизили наш среднесрочный прогноз по цене на нефть до $45-65 за баррель по сравнению с $50-70 за баррель. Ценовой диапазон отражает наше мнение о том, что цены на нефть будут оставаться крайне нестабильными и периодически выходить за пределы диапазонов. Геополитические проблемы или попытки ОПЕК+ регулировать предложение на рынке также будут время от времени приводить к колебаниям цен", – говорится в документе.

Эксперты напомнили, что в апреле 2020 года Moody's понизило прогноз по стоимости нефти марки WTI до $30 за баррель в 2020 году и до $40 за баррель в 2021 году. Прогноз по цене марки Brent тогда был ухудшен до $35 за баррель в 2020 году и до $45 за баррель в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут упасть до $30 за баррель. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Цены на нефть во всем мире продолжили падение после того, как возникли опасения, что Россия не собирается сокращать добычу.