Адвокат опроверг обвинения в адрес Суркисов в выводе средств из ПриватБанка

Распространенная американским изданием Chicago morning star информация о том, что якобы некоторые иностранные компании, деятельность которых связывают с семьей Суркисов, причастны к выводу средств из ПриватБанка, не соответствует действительности, является лживой и откровенной фальсификацией фактов.

Об этом адвокат Виктор Борух сообщил агентству "Интерфакс-Украина" .

"Утверждение о том, что эти компании самостоятельно или в интересах Григория и Игоря Суркисов выводили средства из ПриватБанка, является абсолютной ложью и очередным примером грязной информационной кампании против них", – подчеркнул адвокат, представляющий интересы компаний Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments LLP.

По его словам, приведенные аргументы базируются на недостоверных данных, не подтвержденных ни одним официальным документом.

"Никаких официальных запросов от Kroll или иных уполномоченных лиц в адрес компании не поступало. Манипулятивные и лживые утверждения направлены на дискредитацию наших компаний", – отметил Борух.

По его словам, данное издание является малоизвестным и второстепенным, и ни одно авторитетное СМИ как в США, так и других странах, эту информацию не сообщало и не комментировало, однако значительное количество украинских СМИ распространили аналогичное сообщение со ссылкой именно на эту публикацию.

"Правомерность требований компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP подтверждено на основании решений как украинских, так и иностранных судов, вступивших в законную силу", - подчеркнул адвокат, обратившись к СМИ с просьбой в дальнейшем воздерживаться от распространения недостоверной информации.

Борух также сообщил, что принято решение безотлагательно обратиться в суд с требованием опровержения данной лживой и недостоверной информации и защиты деловой репутации.

Chicago morning star в статье от 31 июля, ссылаясь на якобы фрагмент из доклада Kroll, утверждало, что в период с 2008-го по 2010 год компании Суркисов получили кредиты от кипрского филиала ПриватБанка на общую сумму $361 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление Печерского районного суда в отношении фактического взыскания с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство Минюста (представляет интересы Кабмина) о приостановлении действия постановления, которое обязывает ПриватБанк выплатить депозиты семьи Суркисов.

Государственный ПриватБанк через суд хочет вернуть 407 млн гривен, которые в 2018 году с него взыскали в пользу братьев Суркисов в делах по искам АО "А-Банк" и ООО "ФК" Динамо "Киев", которые им принадлежат.

Напомним, решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

У Игоря Суркиса в ПриватБанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, у Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочери Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отца братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.