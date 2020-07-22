Украине необходимо урегулировать ситуацию со ставками налога на землю, – адвокат

Ситуацию со ставками налога на землю в Украине нужно решать на государственном уровне.

Об этом в блоге для OBOZREVATEL, написал практикующий адвокат Вячеслав Ганган. Он пояснил, что Кабинету Министров следует урегулировать вопрос разработки методологии расчета процентной ставки, разработать единый унифицированный подход.

Кроме того, по его словам, правительство должно определить критерии, от которых будут отталкиваться местные советы. Например, от площади земельного участка, от его расположения – в центре или на окраине.

"Предпринимателю важно иметь возможность заранее понимать, на какую сумму он может рассчитывать, а не ждать решения местного совета. Подчеркну, именно местные советы решают, как будут платиться налоги в местные бюджеты. Но ставки налога на землю определены Налоговым Кодексом, поэтому будет логично, если правительство утвердит методологию расчета. Иначе продолжится то, что мы имеем сейчас: судебные процессы, неодинаковая судебная практика и полная анархия в сфере земельных отношений", – написал он.

Эксперт пояснил, что предприниматели, которые берут землю в аренду у местных советов, должны платить ежегодный налог в местный бюджет. Ставку налога в каждом конкретном случае устанавливают местные советы, ее размер составляет от 3% до 12% от денежно-нормативной оценки стоимости земельного участка.

"Устанавливается эта ставка для каждого предпринимателя индивидуально. Кабинет Министров не создал единого подхода на нормативном уровне, а местные советы этим пользуются. Допустим, речь идет о столичном рынке, и нормативно-денежная оценка участка составляет полтора миллиона гривен. Киевсовет решает, по какой ставке будет платить арендатор – 3%, 4%, 5%, либо 12%. Разброс от 45 тысяч до 180 тысяч гривен. Критериев нет, заранее рассчитать, какой размер земельного налога придется платить, невозможно", – рассказал Ганган.

Такая ситуация, по мнению адвоката, влечет за собой коррупционный и экономический риски.