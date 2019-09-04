"Адские повозки": в сети показали, на чем возят пассажиров в "Л/ДНР"

Пиарный проект с автопромом в "Л/ДНР", где под видом автобусов "Донбасс" должны были выпускать российские "ПАЗики", провалился.
Пассажиров в "республиках" возят на ржавом металлоломе. На этот факт обратил внимание блогер Денис Казанский.
"Пиар проект с якобы донецкими автобусами "Донбасс", которые на самом деле были просто российскими Пазиками, потихоньку свернули. Наврать, кинуть - в этом вся суть "ЛДНР". Так и будут дальше ездить по улицам ржавые корыта. Старый транспорт гниет, а новый теперь не за что купить", – написал Казанский в Twitter.
Он прикрепил сообщение жителей Макеевки, которые жалуются на угрожающее состояние транспорта.
"Это просто какой-то пи*дец, ребята. И таких по всему городу все больше. Где там "Донбассы", якобы местного производства? Все?", – пишут люди.
Пиар проект с якобы донецкими автобусами "Донбасс", которые на самом деле были просто российскими Пазиками, потихоньку свернули. Наврать, кинуть - в этом вся суть ЛДНР.— Денис Казанський (@den_kazansky) September 2, 2019
Так и будут дальше ездить по улицам ржавые корыта. Старый транспорт гниет, а новый теперь не за что купить pic.twitter.com/GwWsN6xKoU
Людей возят на металлоломе
Денис Казанский
Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" с 1 сентября подняли стоимость коммунальных услуг. Вопрос роста стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения, команда Дениса Пушилина продвигала ещё весной этого года, в связи с тем, что Россия сократила финансирование "молодой республики".
Из-за мрачных перспектив угольных шахт ОРДЛО и неудачи в экономической сфере "маленьких угольных швейцарий" в ОРДЛО сменили курс пропаганды. Теперь вместо "экономической" изюминки "Донбасс-кормилец" визитной карточкой ОРДЛО стала культура.
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