Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 04:14
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Адские повозки": в сети показали, на чем возят пассажиров в "Л/ДНР"

765 Читать материал на украинском

Пиарный проект с автопромом в "Л/ДНР", где под видом автобусов "Донбасс" должны были выпускать российские "ПАЗики", провалился.

Пассажиров в "республиках" возят на ржавом металлоломе. На этот факт обратил внимание блогер Денис Казанский.

"Пиар проект с якобы донецкими автобусами "Донбасс", которые на самом деле были просто российскими Пазиками, потихоньку свернули. Наврать, кинуть - в этом вся суть "ЛДНР". Так и будут дальше ездить по улицам ржавые корыта. Старый транспорт гниет, а новый теперь не за что купить", – написал Казанский в Twitter.

Новости
"Зато без бандер": в "ДНР" забили тревогу из-за отсутствия студентов

Он прикрепил сообщение жителей Макеевки, которые жалуются на угрожающее состояние транспорта.

"Это просто какой-то пи*дец, ребята. И таких по всему городу все больше. Где там "Донбассы", якобы местного производства? Все?", – пишут люди.

Людей возят на металлоломе

Людей возят на металлоломе

Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" с 1 сентября подняли стоимость коммунальных услуг. Вопрос роста стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения, команда Дениса Пушилина продвигала ещё весной этого года, в связи с тем, что Россия сократила финансирование "молодой республики".

Из-за мрачных перспектив угольных шахт ОРДЛО и неудачи в экономической сфере "маленьких угольных швейцарий" в ОРДЛО сменили курс пропаганды. Теперь вместо "экономической" изюминки "Донбасс-кормилец" визитной карточкой ОРДЛО стала культура.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Тег
Донецкая область
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel