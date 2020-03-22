Абхазия рядом: как в Крыму оккупанты "убивают" роскошные санатории

В аннексированном Россией Крыму местные "власти" продолжают отбирать у местных жителей места отдыха.

В этот раз в Симеизе вместе с санаторием "Юность" дерибанят примыкающую к санаторию природоохранную территорию горы Кошка и скалы Лебединое крыло. Об этом в Twitter сообщила блогер Roksolana Today.

Крым под оккупацией

"В Симеизе сегодня уровень страстей зашкаливает.Причиной тому является распоряжение "СовМина РК" о ликвидации санатория "Юность" и какие-то тёмные делишки под этот общий шумок отдерибанить часть примыкающей к санаторию природоохранной территории горы Кошка и Лебединое крыло", – написала блогер.

Она напомнила, что детский санаторий “Юность” ликвидирован оккупантами в начале марта 2020 года. В мае 2018 года сообщалось, что территорию санатория со старинными особняками выкупила Татьяна Навка – жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

20-03-2020 В Симеизе сегодня уровень страстей зашкаливает.Причиной тому является Распоряжение СовМина РК о ликвидации санатория"Юность" и какие-то тёмные делишки под этот общий шумок отдербанить часть примыкающей к санаторию природоохранной территории горы Кошка и Лебединое крыло pic.twitter.com/u8rbDfdZgi — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 20, 2020

Также блогер в другом посте напомнила, чем обычно заканчивается российское "хозяйствование" на полуострове – хаосом и руинами. В доказательство она привела фотографии некогда роскошного дома отдыха в поселке Лазурном под Алуштой. Сейчас его окна заложены кирпичами, а стены ветшают.

Крым под оккупацией России Roksolana Today

Крым под оккупацией России Roksolana Today

Крым под оккупацией России Roksolana Today

"Абхазия где-то рядом", – прокомментировала снимки блогер.

Алушта

Лазурное

Абхазия где то рядом pic.twitter.com/UNV0r5arU3 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 20, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму российские военные из баз под Севастополем хотят отсудить у местных "властей" пляж "Мыс Толстый".

66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".

В аннексированном Россией Крыму началась "подготовка" к сезону отдыха. К примеру, в Севастополе на одном из пляжей убирают чистый песок и завозят вместо него грязный с обломками бетона.

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