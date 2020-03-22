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22 марта • обновлено в 03:59
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Абхазия рядом: как в Крыму оккупанты "убивают" роскошные санатории

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В аннексированном Россией Крыму местные "власти" продолжают отбирать у местных жителей места отдыха.

В этот раз в Симеизе вместе с санаторием "Юность" дерибанят примыкающую к санаторию природоохранную территорию горы Кошка и скалы Лебединое крыло. Об этом в Twitter сообщила блогер Roksolana Today.

Крым под оккупацией

Крым под оккупацией

"В Симеизе сегодня уровень страстей зашкаливает.Причиной тому является распоряжение "СовМина РК" о ликвидации санатория "Юность" и какие-то тёмные делишки под этот общий шумок отдерибанить часть примыкающей к санаторию природоохранной территории горы Кошка и Лебединое крыло", – написала блогер.

Она напомнила, что детский санаторий “Юность” ликвидирован оккупантами в начале марта 2020 года. В мае 2018 года сообщалось, что территорию санатория со старинными особняками выкупила Татьяна Навка – жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Также блогер в другом посте напомнила, чем обычно заканчивается российское "хозяйствование" на полуострове – хаосом и руинами. В доказательство она привела фотографии некогда роскошного дома отдыха в поселке Лазурном под Алуштой. Сейчас его окна заложены кирпичами, а стены ветшают.

Крым под оккупацией России

Крым под оккупацией России

Roksolana Today

Крым под оккупацией России

Крым под оккупацией России

Roksolana Today

Крым под оккупацией России

Крым под оккупацией России

Roksolana Today

"Абхазия где-то рядом", – прокомментировала снимки блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму российские военные из баз под Севастополем хотят отсудить у местных "властей" пляж "Мыс Толстый".

66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".

В аннексированном Россией Крыму началась "подготовка" к сезону отдыха. К примеру, в Севастополе на одном из пляжей убирают чистый песок и завозят вместо него грязный с обломками бетона.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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