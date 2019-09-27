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27 сентября • обновлено в 19:41
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"А могли бы пропить!" В сети показали, как за границей поступают со старыми заводами

8.3т Читать материал на украинском

Старые шахты и заводы за границей зачастую не пилят на металлолом, а превращают в объекты промышленного туризма.

Такое наблюдение в Twitter сделал блогер Денис Казанский. Он рассказал о своих впечатлениях Остравы – промышленного города в Чехии.

"Тут развивают промышленный туризм. Старые заводы и шахты не пилят на металл, а превращают в достопримечательности. Вот например адская 24-х колесная цистерна "Вероника", служившая для перевозки чугуна. Где ещё такое увидишь?", – написал Казанский.

Промышленный туризм в Чехии

Промышленный туризм в Чехии

Денис Казанский

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Промышленный туризм в Чехии

Промышленный туризм в Чехии

Денис Казанский

На опубликованных им фото видно, что бывшая заводская территория аккуратно убрана, засеяна газонной травой, а возле гигантских цистерн стоят таблички с объяснениями, как они использовались.

Промышленный туризм в Чехии

Промышленный туризм в Чехии

Денис Казанский

В комментариях ему в ответ смеются, мол, "как эти европейцы неправильно поступают с металлоломом".

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"Ну тупыыыыее!"(с) А могли бы распилить, продать металл, а деньги пропить. А они, лошье, туризм развивают...", – комментирует пользовательница с ником Юльця.

"Это потому, что их русский мир не оккупировал еще", – отвечают ей.

"А могли бы пропить!" В сети показали, как за границей поступают со старыми заводами

А другие люди пишут, что ничего удивительно нет – в Украине полно заводов с подобной "рухлядью".

"В Константиновке, Макеевке и где там еще допотопные заводы 19 века", – добавляет владелец аккаунта Krivbass как он есть.

"А могли бы пропить!" В сети показали, как за границей поступают со старыми заводами

Некоторые предупреждают, что такие туристические места в Чехии могут быстро "закончиться", если правительство будет активно сближаться с Россией: "Ниче страшного, если дальше будут с х*йлом заигрывать, распилят и эту чудо-цистерну".

"А могли бы пропить!" В сети показали, как за границей поступают со старыми заводами

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Янина Соколова предложила отправить всех россиян в богатый нефтью Катар, чтобы они, увидев эту страну, поняли, что сами живут на каторге

Обмен пленными между РФ и Украиной ярко продемонстрировал отношение стран к своим гражданам. На это обратили внимание журналисты Соня Кошкина и Денис Казанский, которые поделились своими мыслями по этому поводу в соцсетях.

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Персона
Денис Казанский
Место
Чехия
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Semenov Igor
Semenov Igor
Правильный посыл. Надо всю Украину превратить в туристическую мекку под лозунгом - "вот так было и так стало". Народ из соседних стран повалит за приобретением опыта.... опыт не имеет отрицательного вектора и, особенно, чужой!
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
В Украине старые заводы начали использовать более эффективно, превращая их в площадки под массовые мероприятия. И это смотрится очень круто. Толку от той старой бочки на фото.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Стоит еще разобраться как эта адская 24-х колесная цистерна "Вероника", служившая для перевозки чугуна, оказалась в Чехии ... Не была ли она в Украине до этого?
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