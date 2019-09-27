"А могли бы пропить!" В сети показали, как за границей поступают со старыми заводами

Старые шахты и заводы за границей зачастую не пилят на металлолом, а превращают в объекты промышленного туризма.

Такое наблюдение в Twitter сделал блогер Денис Казанский. Он рассказал о своих впечатлениях Остравы – промышленного города в Чехии.

"Тут развивают промышленный туризм. Старые заводы и шахты не пилят на металл, а превращают в достопримечательности. Вот например адская 24-х колесная цистерна "Вероника", служившая для перевозки чугуна. Где ещё такое увидишь?", – написал Казанский.

Промышленный туризм в Чехии Денис Казанский

Промышленный туризм в Чехии Денис Казанский

На опубликованных им фото видно, что бывшая заводская территория аккуратно убрана, засеяна газонной травой, а возле гигантских цистерн стоят таблички с объяснениями, как они использовались.

Промышленный туризм в Чехии Денис Казанский

Приехал в Остраву. Промышленный город в Чехии. Тут развивают промышленный туризм. Старые заводы и шахты не пилят на металл, а превращают в достопримечательности.



Вот например адская 24-х колесная цистерна "Вероника", служившая для перевозки чугуна. Где ещё такое увидишь? pic.twitter.com/3YEcgCczXH — Денис Казанський (@den_kazansky) September 26, 2019

В комментариях ему в ответ смеются, мол, "как эти европейцы неправильно поступают с металлоломом".

"Ну тупыыыыее!"(с) А могли бы распилить, продать металл, а деньги пропить. А они, лошье, туризм развивают...", – комментирует пользовательница с ником Юльця.

"Это потому, что их русский мир не оккупировал еще", – отвечают ей.

А другие люди пишут, что ничего удивительно нет – в Украине полно заводов с подобной "рухлядью".

"В Константиновке, Макеевке и где там еще допотопные заводы 19 века", – добавляет владелец аккаунта Krivbass как он есть.

Некоторые предупреждают, что такие туристические места в Чехии могут быстро "закончиться", если правительство будет активно сближаться с Россией: "Ниче страшного, если дальше будут с х*йлом заигрывать, распилят и эту чудо-цистерну".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Янина Соколова предложила отправить всех россиян в богатый нефтью Катар, чтобы они, увидев эту страну, поняли, что сами живут на каторге

Обмен пленными между РФ и Украиной ярко продемонстрировал отношение стран к своим гражданам. На это обратили внимание журналисты Соня Кошкина и Денис Казанский, которые поделились своими мыслями по этому поводу в соцсетях.

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