В Украине может повториться трагедия Бейрута: где нашли бесхозные тонны "взрывчатки" и в чем настоящая угроза

Трагедия, подобная взрыву трех тысяч тонн аммиачной селитры в порту Бейрута, может повторится в Украине. Но в еще больших масштабах. Вероятное место – порт "Пивденный" в 30 км от Одессы. Там на причалах лежит почти 10 тысяч тонн взрывоопасного удобрения. И хотя администрация порта уверяет, что с условиями хранения все в порядке, угроза все равно есть. К примеру, при попадании на азотную селитру дизтоплива (которое в портах есть всегда и его много) она превращается во взрывчатку.

OBOZREVATEL разобрался, какие угрозы существуют в порту в связи с этим.

Залог безопасности – пластиковый мешок

В пятницу, 7 августа, в администрации порта "Южный" подтвердили, что на их территории находятся 9,6 тысяч тонн селитры, которая упакована в биг-беги (промышленная тара в виде мягкого контейнера) на причалах №1 и 2.

Бег-бег с селитрой в порту "Пивденный" Facebook / Денис Шкаровский

Мешки с селитрой на причале Facebook / Денис Шкаровский

"Аммиачная селитра расфасована в биг-бегах. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических требований... Опасность представляет перегрузка аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту "Пивденный" никогда не применялся", – сказано в сообщении.

Биг-беги с аммиачной селитрой в порту Бейрута "Думская"

При этом одесский сайт "Думская" обратил внимание, что и во время катастрофы в Бейруте удобрение хранилось в биг-бегах. "Правда, пакеты с нитратом аммония (другое название азотной селитры, - Ред.) там пролежали уже 7 лет, их целостность нарушилась, а часть содержимого из гранулированного состояния перетерлась в порошок", – уточнили журналисты.

В чем настоящая угроза

Однако угрозу может представлять не то, в чем хранят взрывоопасное удобрение, а его соседство с судном Trump D, которое второй год стоит под арестом у причала. Пока идут суды, владелец собирается снять с него экипаж, что при отсутствии контроля за пожарной безопасностью может привести к катастрофе.

Об этом OBOZREVATEL рассказал адвокат Денис Шкаровский, который представляет интересы судовладельца.

По его словам, удобрение в порту начали накапливать примерно полтора месяца назад. Сейчас тюки лежат вдоль причала на протяжении нескольких сотен метров.

Причал с аммиачной селитрой в порту "Пивденный" Facebook / Денис Шкаровский

"Судно под арестом из-за того, что прокуратура утверждает, что на нем добывали песок в Крыму. Но, во-первых, это зерновоз, а во-вторых, в Крыму он был еще в 2011-2012 годах. Сейчас из-за этого судимся. Если владелец прекратит финансирование экипажа и снимет его на берег, то последствия из-за соседства судна с селитрой могут быть какими угодно. Приведу пример. В начале июня на судне сломалась пожарная сигнализация. Мы неделю потратили на то, чтобы получить разрешение на допуск специалиста. Пришлось даже писать письмо, что если вдруг произойдет взрыв, то владелец снимает с себя ответственность из-за того, что не пускали специалиста. Если на судне никого не будет, то никто не будет отвечать за безопасность. А на борту находится топливо, смазочные материалы, которые в условиях жары могут загореться сами или от чьих-то умышленных действий", – объяснил Шкаровский.

Адвокат в пятницу в Facebook опубликовал видео, снятое экипажем Trump D. На ролике одни сотрудники порта накрывают биг-беги с селитрой пленкой, а другие ломом и лопатой убирают остатки каких-то веществ с асфальта.

Удобрение складировано на протяжении нескольких сотен метров Facebook / Денис Шкаровский

Мешки с селитрой на причале Facebook / Денис Шкаровский

"Я до последнего времени не обращал внимание на то, что на берегу тысячи тонн азотной селитры. Лишь когда случился взрыв в Бейруте, понял, насколько она может быть опасной", – добавил в разговоре с OBOZREVATEL Шкаровский.

"Взрывчатка" под ногами

К слову, при хранении аммиачной селитры в условиях порта возникает еще один риск – превращения широко распространенного удобрения в самую настоящую взрывчатку под названием "игданит" или же АСДТ (аббревиатура от Аммиачная Селитра/Дизельное Топливо). Она получается при их соединении.

Об этом предупредил украинский бизнесмен, совладелец крупнейшего в Украине порта TIS Андрей Ставницер в Facebook. Он рассказал, что в свое время на складах TIS одномоментно лежало по 200 тысяч тонн аммиачной селитры – работа с этим грузом давала большую прибыль. Но однажды от него отказались. Навсегда.

"Мой отец, руководивший тогда компанией, дал указание прекратить работать с селитрой из соображений безопасности. При попадании очень небольшого количества дизельного топлива – а в порту его хватает – селитра превращается во взрывчатое вещество игданит. А еще у нас там рядом угольный терминал… Случись что, это была бы Хиросима", – написал Ставнинцер после трагедии в Бейруте.