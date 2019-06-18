8Р 2019 - почему стоит посетить самую летнюю конференцию по интернет-маркетингу

13 июля в Одессе состоится самая летняя конференция по интернет-маркетингу 8P 2019.

Почему современному бизнесу важно быть активным в сети? Как увеличить продажи с помощью рекламы в интернете? На эти многие другие вопросы в своих докладах ответят лидеры рынка.

Игорь Яздан, фаундер 8P, поделился с нами историей создания конференции. И рассказал, почему этот ивент must-visit для всех, кто хочет создать успешный бизнес.

Игорь Яздан

Почему название конференции 8P?

В маркетинге существует классическая формула "4Р", разработанная в 1950 г. Нейлом Борденом. По его версии, маркетинг состоит из 4 понятий: "product", "price", "place", "promotion". Мы же дополнили формулу ещё 4 факторами: "people", "purchase process", "physical evidence" и "probe".

Расскажите, как появилась идея проведения конференции.

Первая 8Р была организована в качестве ивент-маркетинга агентства Netpeak. Мы хотели, чтобы больше людей узнали об интернет-маркетинге, о том, какие услуги предоставляет агентство и стремились расширить аудиторию. Конференция очень быстро выросла, а интерес к ней только увеличился. В какой-то момент 8Р стала самостоятельным успешным проектом. Теперь мы рассказываем людям об интернет-маркетинге на примере кейсов успешных ТОПовых компаний Украины и зарубежья.

Как искали свой уникальный формат?

Наш слоган: 1 билет=5 конференций!

Формат 8Р 2019 остаётся схожим с форматом самой первой 8Р 2011 года. Интернет-маркетинг – понятие, которое объединяет множество сфер воедино. Поэтому у нас с самого первого дня существует несколько потоков. В этом году рекордные 5 направлений: SEO для специалистов, PPC для специалистов, Арбитраж трафика, Интернет-маркетинг для бизнеса и SMM&Digital. Все потоки проходят параллельно и каждый участник имеет право свободно перемещаться между ними.

Кроме того, неизменным остаётся принцип формирования программы докладов: только практическая информация и кейсы, которые дадут реальный рост бизнеса нашим участникам.

Тогда и сейчас. Что изменилось за 8 лет?

Выросло количество участников. На 8Р 2011 приехало порядка 300 человек. А 8Р 2018 собрала 1750 участников. В этом году планы ещё амбициознее – собрать 1800+ человек. Мы, как организаторы, отточили свои навыки и расширили команду. Сейчас над созданием 8Р трудится 8 человек. За 8 лет мероприятие посетили более 13000 участников из 20 стран мира. Вот уже несколько лет конференция удерживает статус международного мероприятия.

В числе участников много лидеров рынка. Что им дает конференция?

ТОПовые компании едут на 8Р как представить свои доклады, так и пообщаться с коллегами / конкурентами. На 8Р 2019 своим опытом поделятся Rozetka, TripMyDream, Планета Кино, Comfy, TemplateMonster, ЛУН, Интертоп и ещё несколько десятков крупных компаний.

В качестве участников мы увидим представителей Vodafone, EVA, Citrus.ua, Monobank, EVO Company, Busfor, Platon, Interkassa, RIA Media, iProspect, Укрзолото, Альфа Банк, RIA.com, АБанк, Govitall, WebPromoExperts, Unisender, Admitad, bodo.ua, Reply, ПриватБанк, SalesDoubler, Kimberly – Clark Ukraine, SendPulse и других.

8Р привлекает как специалистов в сфере интернет-маркетинга, так и собственников бизнеса. Отсюда –мощный нетворкинг, новые знакомства и обмен опытом. Не говоря уже о новой полезной информации и трендах, которые мы собираем в программе конференции.

Участие компании в образовательных ивентах – один из самых эффективных способов расширить аудиторию своего продукта и привлечь новых клиентов. Со своей стороны мы постоянно этому способствуем: делаем множество локаций для нетворкинга, проводим выставку стендов и знакомим участников друг с другом на Preparty. Прибавьте сюда жаркое солнце и одесские пляжи, и получите мини-отпуск с пользой для вашего бизнеса.

Кто приезжает на 8P?

Аудитория 8Р – специалисты по SEO, PPC, SMM, CPA, Digital, PR, ТОП-менеджмент и C-level. Наш самый масштабный поток заточен под владельцев бизнеса, которые хотят увеличить прибыль с помощью интернет-маркетинга. Темы доклады варьируются в зависимости от уровня сложности. Так что на 8Р будет интересно всем: новичку, профи и собственнику компании, который хочет понять принципы функционирования всех сфер интернет-маркетинга.

Какой случай на 8P запомнился больше всего?

За время конференции было много взлётов и падений. Самой сложной для нас стала 8Р 2016, когда на всей локации неожиданно отключили свет, а генераторы не сработали. После этого негласным девизом команды стала фраза: “Необходимо иметь не только план Б, но и планы В, Г, Д… ”.

А в 2014 году впервые вышли в плюс, несмотря на кризис и военные действия в стране. Мы одни из немногих решили не отменять конференцию. Именно в 2014 мы окончательно поняли, что 8Р должна существовать и развиваться.

Ради чего участники едут к вам снова и снова?

Несколько потоков. Каждый участник сам выбирает, какой доклад ему послушать. А выбор огромен (40+ спикеров). Ориентация только на полезный и практически применимый контент. Возможность пообщаться с каждым спикером лично. Солнце, море и пляж (ведь мы самая летняя конференция по интернет-маркетингу). Нетворкинг с коллегами и конкурентами. И, конечно, традиционные панельные дискуссии. После докладов в каждом потоке мы собираем на сцене крупных игроков рынка. Они, наравне с участниками, палят свои фишки интернет-маркетинга. Иногда завязывается настоящая битва за самый полезный лайфхак. Некоторые участники честно признаются, что панельные дискуссии - то, чего они ждут целый день.

8Р 2019 – отличный повод не только прокачать свои навыки, но и отдохнуть. Специально для своих читателей Obozrevatel подготовил подарок - по промокоду OBOZREVATEL_8P скидка 15% на все билеты!

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся