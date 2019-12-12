Соратника Медведчука уличили в поставках угля РФ в Украину: все детали громкого расследования

Компания NT Marine, близкая к белорусскому олигарху Николаю Воробью, получила разрешение на поставку более 600 тысяч тонн российского угля в Украину.

Сама фирма зарегистрирована в Эстонии, говорится в материале РБК. Издание сообщает, что контракты на поставку угля российские угольные компании заключают не напрямую с NT Marine, а скомпанией "Интерсервис", которая также принадлежит Воробью.

Глава украинского Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил РБК, что, по его данным, Воробей поддерживает отношения с украинским политиком, кумом президента РФ Виктором Медведчуком. По его словам, NT Marine будет поставлять в Украину около 500 тыс. тонн угля разных марок, включая антрацит, в месяц. "Зарабатывать она будет так: цена тонны угля на станции потребителя плюс $10", – пояснил Волынец.

"По данным списка квот на ноябрь и декабрь, Россия поставляет на предприятия Украины 1,2–1,3 млн тонн угля и кокса в месяц. При текущих ценах на уголь ($85–100 за тонну) выручка NT Marine в случае поставок российского угля в течение года может составить $50 млн", – сказано в материале.

Уголь из России

Как сообщал OBOZREVATEL, бизнесмен Игорь Коломойский пытается легитимизировать поставки российского угля, или под его видом угля с ОРДЛО, на госкомпанию "Центрэнерго". Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

В июле Россия в три раза увеличила поставки угля в Украину по сравнению с предыдущим месяцем.

В конце ноября стало известно, что филиал "Укрзалізниці" собрался купить у киевской компании "Раксел" уголь из РФ на 12 млн грн. По документам, топливо якобы будет закуплено через венгерскую фирму.

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