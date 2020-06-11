Обещали 500 тысяч рабочих мест: Шмыгаль сказал, сколько людей трудоустроили на самом деле

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за период карантина было трудоустроено 142,7 тыс. украинцев, которые получили статус безработных.

Об этом он заявил в ответ на вопрос корреспондента OBOZREVATEL во время пресс-конференции по итогам 100 дней работы правительства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За период карантина трудоустроено 142 тысячи 700 человек, получивших статус безработных. Это люди, которые приобрели возможность получить работу", – сказал Шмыгаль.

Как создают рабочие места

По словам главы правительства, часть рабочих мест создают направления, например, в коммунальной сфере. Для этого ведутся переговоры с мэрами городов, или людям предлагают работу через центры занятости.

"Средняя зарплата там в пределах 8 тыс. гривен. Средняя зарплата в Украине 10400 грн. Я убежден, что она в течение года будет увеличиваться", – сказал Шмыгаль.

Но основное внимание правительство, по его словам, сосредотачивается на стимулировании создания рабочих мест.

"Например, дорожная отрасль. Если мы вливаем 100 млрд гривен, мы понимаем, что там может быть создано дополнительно более 100 тысяч рабочих мест", – пояснил премьер.

Деньги на хлеб и молоко

Насколько эффективно работает программа "500 тысяч", будет видно по оттоку людей, которые зарегистрировались безработными. При этом изначально задача стояла дать работу тем, кому во время кризиса средства на выживание были нужны больше всего.

"Очень трудно сказать: "Я создал миллион рабочих мест. Идите все работайте". Можно это сделать. Но есть структура людей. Более 40% людей – с высшим образованием, и ожидания у них другие, чем работать уборщиком. Задача накануне кризиса была другой. Люди, которые зарегистрировались безработными, получили возможность иметь деньги на существование. А была большая часть людей (несколько сотен тысяч), которые потеряли возможность иметь любой доход. И нам нужно было дать им возможность зарабатывать деньги на хлеб и молоко", – сказал глава правительства.

"Поэтому четкого ответа, что "я создал 500 тысяч рабочих мест", нет. Но цель есть, и мы к ней движемся. Мы смотрим, сколько рабочих мест создается. Такую аналитику мы предоставим позже", – подытожил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество официально зарегистрированных безработных в Украине перевалило за полмиллиона. По состоянию на 26 мая оно выросло до 506 тыс. людей.

Безработица в Украине, обусловленная коронакризисом, достигнет пика к концу июня. Тогда без работы могут остаться около 11,5% граждан трудоспособного возраста.