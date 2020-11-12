50% иностранных инвесторов разочарованы властью Украины из-за долгового кризиса в "зеленой" энергетике – АСЭУ

Почти 50% иностранных инвесторов разочарованы ситуацией с ухудшением инвестиционного климата в Украине, который наблюдается в секторе возобновляемой энергетики, где власть Украины не выполняет свои обещания по погашению долгов за уже произведенную "зеленую" электроэнергию.

Об этом написала в Facebook Ассоциация солнечной энергетики Украины, комментируя опрос иностранных инвесторов, проведенного по инициативе Европейской бизнес ассоциации, Центра экономической стратегии и инвесткомпании Dragon Capital.

Согласно позиции ассоциации, первые результаты инвестиционного кризиса в сфере ВИЭ теперь отразились и на инвестиционной привлекательности в других сферах экономики Украины.

"Досадно констатировать, но деструктивный эффект для инвестиционного имиджа Украины от" бросания "инвесторов ВИЭ, о котором сообщество отраслевых ассоциаций возобновляемых источников энергии предупреждала еще летом, сегодня уже становится реальностью", - подчеркивает АСЕУ.

Они уточнили, что по данным опроса 48% иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается и только 9% - видят улучшения. "Даже Закон об инвестиционных няни не помог", - добавили в ассоциации.

Как сообщалось, в июне самые ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22400000000 грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.

Закон предусматривает, что 20% производимой зеленой электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 90% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября – всего 7%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22400000000 грн) не наблюдается.

4 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. Законопроект был передан для подготовки ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгялю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властями финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражей.