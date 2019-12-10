$300 млн помощи для Украины: в США приняли важный оборонный документ

Конгресс США согласовал оборонный бюджет-2020, в котором заложено выделение $300 млн военной помощи Украине.

Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, всего американцы собираются потратить на военные нужды $738 млрд. "Закон об оборонном бюджете санкционирует финансирование в размере $300 млн Инициативы по содействию безопасности Украины, которая включает летальные оборонительные средства, и новые системы управления крылатыми ракетами береговой обороны и противокорабельными ракетами", – говорится в публикации.

Также законопроект запрещает продаж истребителей-невидимок F-35 союзнику России – Турции, поскольку "приобретение Турцией российской системы противоракетной обороны S-400, по заявлениям Вашингтона, не совместимо с обороной НАТО и угрожает F-35". В законопроекте говорится, что Трамп должен ввести санкции против Турции в связи с покупкой S-400.

После того, как Конгресс примет оборонный бюджет, его должен подписать президент США Дональд Трамп. Ожидается, что это произойдет до конца 2019 года.

Военная помощь Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после нашумевшего разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

В Минобороны рассказали, что с сентября по ноябрь 2019 года Украинауже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

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