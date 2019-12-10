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10 декабря • обновлено в 10:33
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/ Рынки и компании

$300 млн помощи для Украины: в США приняли важный оборонный документ

1.8т
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Конгресс США согласовал оборонный бюджет-2020, в котором заложено выделение $300 млн военной помощи Украине.

Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, всего американцы собираются потратить на военные нужды $738 млрд. "Закон об оборонном бюджете санкционирует финансирование в размере $300 млн Инициативы по содействию безопасности Украины, которая включает летальные оборонительные средства, и новые системы управления крылатыми ракетами береговой обороны и противокорабельными ракетами", – говорится в публикации.

Также законопроект запрещает продаж истребителей-невидимок F-35 союзнику России – Турции, поскольку "приобретение Турцией российской системы противоракетной обороны S-400, по заявлениям Вашингтона, не совместимо с обороной НАТО и угрожает F-35". В законопроекте говорится, что Трамп должен ввести санкции против Турции в связи с покупкой S-400.

Новости
Еще на $250 млн: в США пообещали Украине помощь против Путина

После того, как Конгресс примет оборонный бюджет, его должен подписать президент США Дональд Трамп. Ожидается, что это произойдет до конца 2019 года.

Военная помощь Украине

Военная помощь Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после нашумевшего разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

В Минобороны рассказали, что с сентября по ноябрь 2019 года Украинауже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Военная помощь Украине
Место
США
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Хо Хол
Хо Хол
СРОЧНАЯ НОВОСТЬ! МОЛНИЯ! ПЕРЕМОГА! УСПЕХ! КРЕМЛЬ В ИСТЕРИКЕ! МОЩНАЯ ПОДДЕРЖКА! ВЕСЬ МИР ПИДТРИМУЕТ!
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Хо Хол
Хо Хол
Это 1/2460 от общего бюджета :D Xoxланы, вам самим не стыдно за это позорище?
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Хо Хол
Хо Хол
Mega Death, еще смешнее то, что даже если и решат со скрипом оказать помощь - ДАДУТ В КРЕДИТ НА ЗАКУПКУ ОРУЖИЯ :D
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Mega Death
Mega Death
Хо Хол, Самое смешное, что у них курс гривны растет, как на дрожжах (15% за год) при инфляции более 6%))
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