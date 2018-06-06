3:0 - государство проигрывает войну за реформы

Уже третий раз украинский бизнес собирает в Киеве Open economic forum, чтобы обсудить статус реформ и обозначить реперные точки на пути экономического развития Украины. В этот раз представители бизнес-общественности, власти и эксперты дискутировали на тему: "Экономический рост и создание рабочих мест: повестка дня для Украины".

1:0 - честный бизнес один на один с вопросом кадрового кровотечения страны

Создание новых рабочих мест, повышение заработных плат и перевод их выплат в "белую" в целом зависит от экономической ситуации в стране и государственной политики. Сложно создавать новые рабочие места в условиях, когда государственная политика несбалансированна,существуют неконкурентные условия ведения бизнеса, при которых для одних есть законодательное поле, для других лазейки для его обхождения, а теневой оборот экономики по разным оценкам подбирается к 45%.

Только по причине нереформированной ГФС и таможни бюджет государства недополучает около 130 млрд. грн. в год. Это суммарная цифра убытков бюджета в следствии работы схем по минимизации налогов через конвертационные центры, "серый импорт", "скрутки", использования низконалоговых юрисдикций,- такие данные были озвучены во время форума Ильей Несходовским, директором Института социально-экономических трансформаций.

Бизнес, в свою очередь, получает условия работы, при которых он или должен работать по схемам минимизации налогов, чтобы быть конкурентным или оптимизировать затраты, в том числе, на фонде оплаты труда.

В связи с этим можно коррелировать уровень теневой экономики с уровнем зарплат в стране: чем больше бизнесу приходится думать о выживании в условиях неравных правил игры, тем меньше у него остается ресурсов для модернизации, развития и повышения уровня заработных плат.

"В последнее время топ-темой общения между предпринимателями является обмен печальным опытом, кто и сколько потерял квалифицированных кадров, как восстановить дееспособность коллективов в таких условиях, как справиться с растущим спросом на отечественную продукцию и услуги в этих условиях, какими системными шагами на уровне государства можно было бы остановить процессы обезлюдненья страны ", - констатировал в своем выступлении на Форуме Анатолий Долинный, член УРБ, президент Украинской Федерации Индустрии Безопасности.

“Без участия бизнеса, без его консолидированной позиции экономические перевоплощения в правильном направлении в ограниченные сроки невозможны”, - подчеркнула представитель Украинского Совета Бизнеса, генеральный директор Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" София Арасланова.

Как выровнять конкурентные условия и как перекрыть потери для "белого" бизнеса и государства через схемы на таможне и неэффективную работу ГФС, обсуждали на дискуссионной панели Третьего экономического форума "Реформа таможенных и фискальных институтов: как ликвидировать разрыв между формированием и реализацией фискальной и таможенной политики".

2:0 - ГФС и таможня задвоили планы и помножили на ноль

Во время обсуждения вопроса “Когда же бизнес дождется институциональных реформ ГФС и таможни и равных условий для ведения бизнеса, народный депутат Татьяна Острикова отметила: "Изменения возможны при создании сильной таможенной администрации как отдельного органа, восстановлении всех функций таможенной безопасности и контроля и создании сильного таможенного постаудита, который сегодня в рамках департамента аудита работает очень и очень неэффективно. Я уверена, что эти изменения не будут приняты этим составом ВР".

Комментируя системное реформирование ГФС и таможни Яна Бугримова, советник Министра финансов Украины отметила, что два года Министерство финансов занималось исследованиями, диагностикой системы и уже год назад написало план реформы ГФС. Что касается последних исследований, которые проводились совместно с европейскими коллегами, то согласно документа основные проблемы ГФС заключаются в:

- отсутствии методологии усиления добровольной уплаты налогов. Многие европейски страны уходят от аудита в сторону предупреждения правонарушения;

- устарелая система оценки рисков – нет эффективности от всей контрольно-проверочной работы;

- недостаточная коммуникация с плательщиком в части правильности оформления отчетности. Тут стоит говорить о плохой консультативной работе.

На сегодня документ Минфина не востребован ни Кабмином, ни народными депутатами, сама ГФС предоставила собственную стратегию реформирования Службы. Яна Бугримова высказала надежду на то, что вскоре будет найден компромисс, оба документы будут проанализированы, объединены в единый документ, который утвердит Кабмин и реформа стартует.

В реальности сегодняшнего времени Министерство финансов может лишь точечно решать проблемы, разрабатывая нормативную базу, которая позволит изменять процессы в работе ГФС и таможни. Так, например, уже разработаны законопроекты о едином казначейском счете и об упрощении отчетности (объединении отчётности по ЕСВ и ПДФО), но они находятся без движения в Верховной раде.

Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, главный эксперт группы Налоговая и бюджетная реформа РПР, был менее политкорректен и сравнил коррумпированных работников ГФС с тигром-людоедом. "Если тигр попробовал человеческого мяса, он будет охотиться на человека. Единственный выход – это убить тигра. Поэтому необходимо увольнять тех людей, которые погрязли в коррупции", - отметил эксперт.

Одно из основных условий реформы, по мнению Владимира Дубровского, это уничтожение корпоративной культуры нынешнего ГФС и таможни, стирание институциональной памяти, которая является токсичной. Это было заложено еще господином Азаровым, при котором налоговики были как пираты на службе его величества с лицензией от государства. В условия этой лицензии входило исполнение плана по сбору налоговых поступлений, остаток можно было забрать себе.

Эксперт поддержал Яну Бугримову в том, что разработкой и внедрением реформы должно заниматься Министерство финансов, так как те, кто являются объектом реформирования никогда не напишут ту реформу, которая действительно их поменяет. - "План ГФС – это программа косметических изменений", - резюмировал эксперт.

Александр Лазарев, сопредседатель налогового комитета ЕВА отметил, что сегодня мы боремся не с контрабандой, а с уклонением от уплаты налогов. От уплаты НДС уйти легко, поэтому у нас есть "пиджаки", СПД и так далее. По мнению Александра, контрабанда в стране будет до тех пор, пока бизнес и государство не установят спрос на "белые" документы и не будет создана прозрачная система отслеживания цепочки товаров, контроля и учета торговых операций.

Но пока бизнес нарабатывает комплексные механизмы по борьбе с контрабандой, и.о главы ГФС Мирослав Продан рапортует об эффективности точечных изменений в борьбе по уклонению от уплаты налогов - о перекрытии схемы челнокового бизнеса с участием "пиджаков". А в это время, как за спиной у фокусника, у него за спиной происходят попытки отменить уже принятые изменения и вернуть контрабандную схему стоимостью 20 млрд. грн. в год на границу.

3:0 - преференции не для всех, или третий лишний

Как только изменения в Налоговый кодекс начали приносить первые результаты в борьбе с челноковым бизнесом (за 5 месяцев 2018 действующая норма закона сократила поток "пиджаков", дробящих коммерческие партии для уклонения от налогообложения, и не пустила в страну контрабанды на 6 - 7 миллиардов гривен), народный депутат А.Антонищак из "Блока Петра Порошенко" зарегистрировал выхолащивающий их законопроект № 7484. А 17 мая Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики минимальными 10-ю голосами поддержал законопроект Антонищака, передав его на голосование в зал Верховной Рады. Теперь выбор возвращать ли контрабандную схему на границу стоит за депутатами Верховной рады.

Кабинет министров Украины, Министерство финансов Украины, Европейская бизнес Ассоциация, Украинская рада бизнеса свой выбор сделали – они высказались против законопроекта № 7484.

В числе тех, кто согласился с доводами А.Антонищака о необходимости отмены нормы в "24 часа" оказались не только 10 таинственных нардепов, но и Ассоциация налогоплательщиков Украины, опубликовавшая на официальном сайте и на странице в социальной сети Фейсбук свою позицию. Но такая поддержка не удивительна, учитывая, что сам Андрей Антонищак является вице-президентом данной ассоциации.

Однако, как только на странице в Фейсбук Ассоциации налогоплательщиков Украины появилась неоднозначная позиция, в сети тут же разгорелась дискуссия о доводах автора скандального законопроекта и самой Ассоциации, допустившей такие маневры с законом.

Пользователи соцсетей обратили внимание на манипуляцию А. Антонищака. “Законопроект 2245-VIII, на изменения которого замахнулся нардеп, регламентирует уплату налогов и ни как не затрагивает ограничения передвижения, - считает пользователь фейсбук Tamila Goldina. – Аргументы мягко говоря слабые: нужно отменить так как это создает трудности для жителей приграничных территорий, ограничивает им поездки и не разрешает возвращаться домой, когда захочешь. Тогда давайте откровенно говорить, что это преференция для жителей приграничных территорий, такая себе льгота/субсидия, и если жители Львова, например, могут ей воспользоваться, то жители Днепра или Винницы – нет. Поэтому нужно или сознаться, что жители приграничных территорий особенные и имеют преимущества перед другими гражданами Украины или монитизировать эти "льготы" и выплачивать ее деньгами тем, кто ею не может воспользоваться".

Манипулятивность аргументов Антонищака просто удивляет. Ведь на самом деле никто никому не ограничивает свободу въездов-выездов, сколько хотите, столько и катайтесь. А вот привязка права беспошлинного ввоза товаров ко времени позволяет эффективно отделить туриста от участника контрабандной схемы. "Возвращаетесь из Польши третий раз за сегодня? Снова с товарами? Не устали? Никаких проблем - проходите! Только теперь заплатите с этих товаров положенную пошлину."

Вопросы украинской действительности к тем, кто формирует, голосует и реализует госполитику: чем житель Днепра хуже жителя Львова и почему он не может получить "бонусы" от заграничных покупок на 500 евро без ограничений во времени и уплаты платежей? И неужели государство больше заинтересовано в работе схемщиков и оптимизаторов налогов, чем в работе "белого" бизнеса, который платит все налоги в бюджет и просит создания равных и прозрачных правил для всего бизнеса?

Если законопроект Антонищака таки появится в сессионном зале и будет проголосован, он станет жирной точкой в борьбе правительства Гройсмана с контрабандой, в которой контрабандисты выйдут победителями.

Ответы на эти вопросы будем ждать с заседаний КМУ и голосований в сессионном зале Верховной Рады. Пока не уехали работать на чужую страну те, кто еще верит в реформированную по европейским стандартам Украину.