16 км в высоту: СМИ узнали, сколько стаканчиков купили для Верховной Рады

Аппарат Верховной Рады Украины в 2019 году приобрел 171 тысячу одноразовых стаканчиков для питья. Из них 167,5 тысяч пластиковых и 3500 бумажных.

Об этом сообщили в Аппарате ВРУ, сообщает "Чесно". Издание пишет, что обычно высота маленького одноразового пластикового стаканчика – около 97 мм, а "бумажного" – примерно 95 мм. Так что если поставить пластиковые друг на друга, их высота составит 16 км 250 м.

"Суммарная длина бумажных стаканчиков составит примерно 333 м. Вместе длина и пластиковых, и бумажных стаканов – около 16,6 км. Такое расстояние, например, имеет дорога от станции метро "Бориспольская" в аэропорт "Борисполь", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что в кулуарах Верховной Рады стоят кулеры с водой, где нардепы, журналисты, работники Аппарата и другие посетители могут пить воду из одноразовых стаканчиков.

Высота "колбасы" из стаканчиков

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, во фракции "Слуга народа", нардепы от которой не раз попадались на скандальных переписках в Верховной Раде, предложили купить членам антишпионские пленки на телефоны.

Нардеп от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа пришла на работу в Верховную Раду с сумкой от Dolce&Gabbana стоимостью более 35 тысяч гривен.

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