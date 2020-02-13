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13 февраля • обновлено в 18:04
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16 км в высоту: СМИ узнали, сколько стаканчиков купили для Верховной Рады

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Аппарат Верховной Рады Украины в 2019 году приобрел 171 тысячу одноразовых стаканчиков для питья. Из них 167,5 тысяч пластиковых и 3500 бумажных.

Об этом сообщили в Аппарате ВРУ, сообщает "Чесно". Издание пишет, что обычно высота маленького одноразового пластикового стаканчика – около 97 мм, а "бумажного" – примерно 95 мм. Так что если поставить пластиковые друг на друга, их высота составит 16 км 250 м.

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"Суммарная длина бумажных стаканчиков составит примерно 333 м. Вместе длина и пластиковых, и бумажных стаканов – около 16,6 км. Такое расстояние, например, имеет дорога от станции метро "Бориспольская" в аэропорт "Борисполь", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что в кулуарах Верховной Рады стоят кулеры с водой, где нардепы, журналисты, работники Аппарата и другие посетители могут пить воду из одноразовых стаканчиков.

Высота "колбасы" из стаканчиков

Высота "колбасы" из стаканчиков

Верховная Рада

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, во фракции "Слуга народа", нардепы от которой не раз попадались на скандальных переписках в Верховной Раде, предложили купить членам антишпионские пленки на телефоны.

Нардеп от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа пришла на работу в Верховную Раду с сумкой от Dolce&Gabbana стоимостью более 35 тысяч гривен.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Скандалы с депутатами Верховной Рады
Место
Украина
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