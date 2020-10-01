ЕБРР предрек Украине обвал экономики из-за коронавируса

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения украинской экономики в 2020 году до 5,5%.

В то же время ожидается, что валовой внутренний продукт страны в 2021 году вырастет на 3%. Об этом говорится в прогнозе ЕБРР.

Аналитики подчеркнули, что пандемия коронавируса обострила структурные недостатки украинской экономики, а также привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны.

"Однако несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекла существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", – отмечается в документе.

При этом еще в мае ЕБРР ожидал спада ВВП Украины в 2020 году на 4,5% и восстановления экономики в следующем – уже на 5%.

Как писал OBOZREVATEL: