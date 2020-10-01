ЕБРР предрек Украине обвал экономики из-за коронавируса
Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения украинской экономики в 2020 году до 5,5%.
В то же время ожидается, что валовой внутренний продукт страны в 2021 году вырастет на 3%. Об этом говорится в прогнозе ЕБРР.
Аналитики подчеркнули, что пандемия коронавируса обострила структурные недостатки украинской экономики, а также привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны.
"Однако несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекла существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", – отмечается в документе.
При этом еще в мае ЕБРР ожидал спада ВВП Украины в 2020 году на 4,5% и восстановления экономики в следующем – уже на 5%.
Как писал OBOZREVATEL:
Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 году на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская власть не пойдет по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса.
Украина заняла $328 млн, продав еврооблигации американскому банку JP Morgan. Эти деньги потратят на то, чтобы рассчитаться за ВВП-варанты – ценными бумагами, выплаты по которым привязаны к росту ВВП.