ЕБА выступила против безосновательных проверок "белого" бизнеса

Европейская Бизнес Ассоциация выступила против проведения Госэкоинспекцией безосновательных проверок на предприятиях, работающих в соответствии с требованиями законодательства. Объявленные руководством этой структуры намерения внепланово проверять такие предприятия на предмет влияния на экологию эксперты ЕБА расценивают как давление государства на бизнес. Об этом говорится в обнародованном на сайте ЕБА открытом обращении к Государственной экологической инспекции.

Авторы обращения отметили, что поддерживают инициативы Госэкоинспекции, направленные на реформирование системы контроля в сфере охраны окружающей среды и обновление кадрового состава этой службы. Признавая важность вопроса экологической безопасности, эксперты ЕБА готовы помогать Госэкониспекции в совершенствовании природоохранного законодательства и процедур проверок.

"Важно в первую очередь сформировать правильные и рациональные направления реформирования Госэкоинспекции – органа, который непосредственно осуществляет контроль: ключевые показатели эффективности, круг полномочий инспекторов, эффективность осуществления государственного надзора в соответствии с установленными процедурами и лучшими европейскими практиками", - отметили авторы обращения, акцентировав также внимание на том, что все изменения должны происходить комплексно и всесторонне.

В то же время в ЕБА раскритиковали анонсированные Госэкоинспекцией комплексные проверки предприятий, оказывающих влияние на окружающую среду, ведь убеждены: под подобное своеобразное давление подпадут исключительно предприятия, работающие в соответствии с законодательством и вовремя подающие отчеты в контролирующие органы.

"3 февраля 2020 года на правительственном портале было опубликовано сообщение, что Госэкоинспекцией будут проводиться комплексные проверки предприятий, представляющих опасность для окружающей природной среды со ссылкой на рейтинг "ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей" за 2018". Стоит отметить, что упомянутый рейтинг "сформирован на основании данных официальной статистики по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об объемах сбросов, выбросов и образования отходов". Это наталкивает на вывод, что компании, которые уклоняются от предоставления отчетности и которые действительно загрязняют окружающую среду, могут вообще не подпасть под такие проверки", - отметили в Ассоциации.

Подчеркнули эксперты этой организации и то, что проведение подобных проверок без достаточных оснований является рычагом давления государства на бизнес.

"Все виды деятельности осуществляются только при получении предприятием соответствующих документов разрешительного характера. То есть государство, с одной стороны, позволяет субъекту хозяйствования оказывать влияние на окружающую среду, а с другой - обвиняет в загрязнении и фактически осуществляет давление путем проведения мероприятий государственного надзора (контроля) без достаточных на то правовых оснований", - подчеркнули в Ассоциации.

По мнению экспертов, странным выглядит и обоснование необходимости проведения внеплановых проверок: их в правительстве объясняют неэффективностью работы Госэкоинспекции.

"В результате, мы имеем ситуацию, в которой тот же неэффективный государственный орган будет осуществлять мероприятия по контролю, тем самым увеличивая давление на субъекты хозяйствования", - резюмировали в ЕБА. И призвали все государственные структуры придерживаться принципов объективности, беспристрастности проведения контроля и невмешательства государства в деятельность бизнеса, если он работает по закону. Вместо этого, по мнению членов ЕБА, стоит объединить усилия власти и бизнеса для разработки и внедрения действительно качественной и эффективной природоохранной системы.

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